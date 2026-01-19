Идеальный повербанк для ноутбука: названа модель, которая обеспечит работу без света (фото)

Компания INIU выпустила компактный, но мощный повербанк BI-B64, способный заряжать несколько гаджетов одновременно.

Повербанк INIU может похвастаться мощностью 140 Вт и емкостью 27 000 мАч, что позволяет ему заряжать более 1000 видов устройств, включая смартфоны, ноутбуки, планшеты и игровые консоли, отмечают эксперты портала Gizmodo.

Повербанк BI-B64 может заряжать до трех устройств одновременно Фото: Скриншот

Модель BI-B64 имеет три порта, которые можно использовать одновременно. Речь идет о сверхскоростном порту USB-C мощностью 140 Вт, который также используется для зарядки внешнего аккумулятора, быстром зарядном устройстве USB-C мощностью 45 Вт и порту USB-A, который подходит для зарядки старых гаджетов.

Важно

Не только для зарядки: повербанки нового поколения получили неожиданные функции (видео)

На передней панели INIU 140W расположен интеллектуальный светодиодный дисплей. Он показывает, выходную мощность зарядного устройства, сколько заряда осталось в процентах и сколько времени осталось для зарядки.

Відео дня

Эксперты также отмечают компактный размер и портативность устройства. Несмотря на солидную емкость аккумулятора, повербанк имеет габариты всего 18.288 x 8,89 x 2,54 см и весит 623,7 г. Цена INIU BI-B64 в Украине составляет около 4000 грн.

Напомним, компания Ugreen выпустила повербанк Nexode, способный одновременно питать до трех устройств, включая мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.

Фокус также отобрал пять лучших моделей повербанков в 2026 году, способных оживить ноутбуки во время отключений света. Повербанк INIU мощностью 140 Вт