Ідеальний повербанк для ноутбука: названо модель, що забезпечить роботу без світла (фото)

Компанія INIU випустила компактний, але потужний повербанк BI-B64, здатний заряджати кілька гаджетів одночасно.

Повербанк INIU може похвалитися потужністю 140 Вт та ємністю 27 000 мАг, що доволяє йому заряджати понад 1000 видів пристроїв, включно зі смартфонами, ноутбуками, планшетами та ігровими консолями, зазначають експерти порталу Gizmodo.

Повербанк BI-B64 може заряджати до трьох пристроїв одночасно Фото: Скриншот

Модель BI-B64 має три порти, які можна використовувати одночасно. Йдеться про надшвидкісний порт USB-C потужністю 140 Вт, який також використовується для заряджання зовнішнього акумулятора, швидкий зарядний пристрій USB-C потужністю 45 Вт та порт USB-A, що підходить для заряджання старих гаджетів.

На передній панелі INIU 140W розташований інтелектуальний світлодіодний дисплей. Він показує, вихідну потужність зарядного пристрою, скільки заряду залишилося у відсотках і скільки часу залишилося для заряджання.

Експерти також відзначають компактний розмір і портативність пристрою. Попри солідну ємність акумулятора, повербанк має габарити всього 18.288 x 8,89 x 2,54 см та важить 623,7 г. Ціна INIU BI-B64 в Україні становить близько 4000 грн.

