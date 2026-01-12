Можна працювати навіть під час блекаутів: 5 найкращих павербанків для зарядки ноутбуків (відео)

Зовнішній акумулятор (павербанк) може живити ноутбук для роботи або розваг під час тривалих відключень світла, що зараз дуже актуально для українців.

Старі ноутбуки з фірмовими портами зарядки або потужністю понад 100 Вт можуть бути несумісними з портативними зарядними пристроями, проте більшість сучасних моделей, включно з MacBook, Dell XPS, Lenovo ThinkPad, а також деякі моделі HP і ASUS, підтримують зарядку через порт USB з технологією Power Delivery (PD). Для успішного підключення до ноутбука потрібен павербанк з потужністю зарядки не менше 45-60 ват роз'ємом USB Type-C PD, а ємність бажано обирати від 70 до 100 ват-годин. Фокус відібрав п'ять найкращих моделей у 2026 році.

Anker ZOLO Power Bank (A1695)

Anker ZOLO Power Bank зарядить і ноутбук, і інші пристрої Фото: Скриншот

Універсальний, не надто громіздкий і досить легкий пристрій. При вазі 595 г його ємність становить 25 000 мАг, що дає змогу повністю зарядити більшість ноутбуків щонайменше один раз, і він забезпечує дуже швидку зарядку завдяки потужності 165 Вт (до 100 Вт на пристрій). Наприклад, зарядити MacBook Air із процесором M3 можна до 50% за 33 хвилини, і 1,3 рази повністю.

Він оснащений двома висувними кабелями USB-C, що економить час і рятує від втрати або забудькуватості. Є також два окремі порти — один USB-C і один USB-A, якщо потрібно одночасно під'єднати кілька гаджетів. Вбудований кольоровий дисплей дає змогу зручно відстежувати рівень заряду. В Україні такий павербанк для ноутбука коштує 5 699 грн.

Anker Prime 26К (A110AH11)

Павербанк Anker Prime створений для заряджання ноутбука Фото: Скриншот

Тонкий, але потужний портативний зарядний блок для ноутбуків, здатний одночасно швидко заряджати два 16-дюймових MacBook Pro або 14-дюймовий MacBook Pro в 1,25 раза швидше з двома портами потужністю по 140 Вт кожна. Загальна вихідна потужність становить 300 Вт.

Павербанк пропонує ємність 99,75 Вт*год (26 250 мАгод) і три порти для підключення: два USB-C (140 Вт PD 3.1) і один USB-A (22,5 Вт). Модель вийшла трохи важчою за попередню — 599 г, і коштує від 9000 грн.

UGREEN PB720

Павербанк UGREEN PB720 вирізняється потужністю та компактністю Фото: Скриншот

Не такий популярний бренд, але вельми гідний павербанк вартістю від 3200 грн. Це компактний зовнішній акумулятор розміром 139 х 80 х 26,5 міліметрів і вагою 420 грамів, з вогнестійким корпусом з АБС-пластику.

Ємність його становить 72 ват-години, що відповідає 20000 мАг при напрузі 3,6 В, а потужність зарядки сягає 100 ват. UGREEN PB720 може раз повністю зарядити MacBook Air 15 або до чотирьох з половиною разів зарядити iPhone 15 Pro. Підтримується одночасна зарядка трьох пристроїв, а світлодіодний дисплей відображає заряд, що залишився.

Baseus Free2Pull

Компактний зовнішній акумулятор зі зручною конструкцією для фіксації проводів. Він набагато менший і легший за попередні моделі з розміром 150 х 72 х 34 мм і вагою в 434 г. Ємність 20000 мАг (74 Вт*год) і вихідна потужність 65 Вт разом із підтримкою технологій Quick Charge 3.0, Power Delivery, а також фірмові технології заряджання Samsung та Huawei дають змогу ефективно заряджати ноутбуки.

Павербанк оснащений інформаційним дисплеєм, портом USB Type-C і вбудованим висувним кабелем Type-C з автоматичним змотуванням і магнітною застібкою. Інтелектуальна програма оптимізує роботу пристрою і забезпечує захист від перевантаження, перегріву і короткого замикання. Baseus Free2Pull можна купити в Україні за ціною від 1795 грн.

Rombica NEO PRO 450C

Повербанк Rombica NEO PRO 450C легко зарядить ноутбук Фото: Скриншот

Простий і масивний павербанк з ємністю 166,5 Вт*год, що еквівалентно 45000 мАгод, і потужністю зарядки 76 Вт. Його розміри 235 х 115 х 22 міліметри компактні для такої ємності, але вага в 1,13 кг роблять пристрій не таким вже й портативним.

До комплекту входять 28 адаптерів для різних пристроїв, включно з MagSafe 1 і MagSafe 2, що значно спрощує підключення. Rombica NEO PRO 450C підтримує Power Delivery 2.0 і Quick Charge 3.0, а також може заряджати до трьох пристроїв одночасно. В Україні продається приблизно за 4000 грн.

