Можно работать даже при блэкаутах: 5 лучших павербанков для зарядки ноутбуков (видео)

Внешний аккумулятор (павербанк) может питать ноутбук для работы или развлечений при длительных отключениях света, что сейчаc очень актуально для украинцев.

Старые ноутбуки с фирменными портами зарядки или мощностью более 100 Вт могут быть несовместимы с портативными зарядными устройствами, однако большинство современных моделей, включая MacBook, Dell XPS, Lenovo ThinkPad, а также некоторые модели HP и ASUS, поддерживают зарядку через порт USB с технологией Power Delivery (PD). Для успешного подключения к ноутбуку нужен павербанк с мощностью зарядки не менее 45–60 ватт разъемом USB Type-C PD, а емкость предпочтительно выбирать от 70 до 100 ватт-часов. Фокус отобрал пять лучших моделей в 2026 году.

Anker ZOLO Power Bank (A1695)

Anker ZOLO Power Bank зарядит и ноутбук, и другие устройства Фото: Скриншот

Универсальное, не слишком громоздкое и довольно легкое устройство. При весе 595 г его емкость составляет 25 000 мАч, что позволяет полностью зарядить большинство ноутбуков как минимум один раз, и он обеспечивает очень быструю зарядку благодаря мощности 165 Вт (до 100 Вт на устройство). Например, зарядить MacBook Air с процессором M3 можно до 50% за 33 минуты, и 1,3 раза полностью.

Он оснащен двумя выдвижными кабелями USB-C, что экономит время и спасает от потери или забывчивости. Есть также два отдельных порта — один USB-C и один USB-A, если нужно одновременно подключить несколько гаджетов. Встроенный цветной дисплей позволяет удобно отслеживать уровень заряда. В Украине такой павербанк для ноутбука стоит 5 699 грн.

Anker Prime 26К (A110AH11)

Павербанк Anker Prime создан для зарядки ноутбука Фото: Скриншот

Тонкий, но мощный портативный зарядный блок для ноутбуков, способный одновременно быстро заряжать два 16-дюймовых MacBook Pro или 14-дюймовый MacBook Pro в 1,25 раза быстрее с двумя портами мощностью по 140 Вт каждая. Общая выходная мощность составляет 300 Вт.

Павербанк предлагает емкость 99,75 Вт*ч (26 250 мАч) и три порта для подключения: два USB-C (140 Вт PD 3.1) и один USB-A (22,5 Вт). Модель получилась чуть тяжелее предыдущей — 599 г, и стоит от 9000 грн.

UGREEN PB720

Павербанк UGREEN PB720 отличается мощностью и компактностью Фото: Скриншот

Не такой популярный бренд, но весьма достойный павербанк стоимостью от 3200 грн. Это компактный внешний аккумулятор размером 139 х 80 х 26,5 миллиметров и весом 420 граммов, с огнестойким корпусом из АБС-пластика.

Емкость его составляет 72 ватт-часа, что соответствует 20000 мАч при напряжении 3,6 В, а мощность зарядки достигает 100 ватт. UGREEN PB720 может раз полностью зарядить MacBook Air 15 или до четырех с половиной раз зарядить iPhone 15 Pro. Поддерживается одновременная зарядка трех устройств, а светодиодный дисплей отображает оставшийся заряд.

Baseus Free2Pull

Компактный внешний аккумулятор c удобной конструкцией для фиксации проводов. Он гораздо меньше и легче предыдущих моделей при размере 150 х 72 х 34 мм и весом в 434 г. Емкость 20000 мАч (74 Вт*ч) и выходная мощность 65 Вт вместе с поддержкой технологий Quick Charge 3.0, Power Delivery, а также фирменные технологии зарядки Samsung и Huawei позволяют эффективно заряжать ноутбуки.

Павербанк оснащен информационным дисплеем, портом USB Type-C и встроенным выдвижным кабелем Type-C с автоматической смоткой и магнитной застежкой. Интеллектуальная программа оптимизирует работу устройства и обеспечивает защиту от перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Baseus Free2Pull можно купить в Украине по цене от 1795 грн.

Rombica NEO PRO 450C

Повербанк Rombica NEO PRO 450C легко зарядит ноутбук Фото: Скриншот

Простой и массивный павербанк с емкостью 166,5 Вт*ч, что эквивалентно 45000 мАч, и мощностью зарядки 76 Вт. Его размеры 235 х 115 х 22 миллиметра компактны для такой емкости, но вес в 1,13 кг делают устройство не таким уж портативным.

В комплект входят 28 адаптеров для различных устройств, включая MagSafe 1 и MagSafe 2, что значительно упрощает подключение. Rombica NEO PRO 450C поддерживает Power Delivery 2.0 и Quick Charge 3.0, а также может заряжать до трех устройств одновременно. В Украине продается примерно за 4000 грн.

