Лучшие бюджетные зарядные станции в 2025 году: эксперт назвал 5 моделей до $400 (фото)

Мощная зарядная станция — это достаточно дорогая инвестиция, доступная не каждому. Однако сегодня можно найти модели с хорошими характеристиками по умеренным ценам.

Обозреватель техники Адриан Кингсли-Хьюз протестировал ряд бюджетных портативных зарядных станций и выбрал пять лучших вариантов стоимостью до 400 долларов. Результатами тестирования он поделился в статье для ZDNET.

EcoFlow River 2

EcoFlow River 2 Фото: zdnet.com

EcoFlow River 2 стоимостью около 179 долларов получила от эксперта звание лучшей бюджетной портативной зарядной станции в целом. Она подходит для ситуаций, когда требуется питание в небольших масштабах. Однако она не подойдет для тех, кто ищет систему для работы с тяжелыми нагрузками или питания целого дома.

"Это идеальная система для тех, кто хочет небольшое портативное устройство. Она также прекрасно подойдет для тех, кому нужно что-то на случай отключения электроэнергии", — отметил Кингсли-Хьюз.

Технические характеристики EcoFlow River 2:

емкость — 256 Вт-ч;

мощность — 300 Вт/600 Вт;

вес — 3,5 кг;

подключение — 6 розеток.

Bluetti AC50

Bluetti AC50 Фото: zdnet.com

По мнению обозревателя, Bluetti AC50 является лучшим бюджетным вариантом среди компактных зарядных станций. Ее цена составляет около 279 долларов. Быстрая зарядка делает это устройство отличным выбором для людей, которые постоянно в дороге. Недостатком данной модели является отсутствие встроенного источника освещения.

Технические характеристики Bluetti AC50B:

емкость — 448 Вт-ч;

мощность — 700 Вт/1000 Вт;

вес — 6,7 кг;

подключение — 6 розеток.

Bluetti AC70

Bluetti AC70 Фото: zdnet.com

Бюджетная зарядная станция Bluetti AC70 стоимостью около 349 долларов подойдет для тех, кто нуждается в большей мощности. Это устройство способно выдавать 1000 Вт для обычных нагрузок и до 2000 Вт для резистивных нагрузок.

"Я брал это устройство с собой во многие путешествия, и его емкости более чем хватало, чтобы удовлетворить потребности небольшой группы в течение нескольких дней. Он может легко и эффективно заряжать мой смартфон, камеры, дроны и ноутбуки", — рассказал обозреватель.

Технические характеристики Bluetti AC70:

емкость — 768 Вт-ч;

мощность — 1000 Вт/2000 Вт;

вес — 10,2 кг;

подключение — 7 розеток.

Jackery Explorer 500

Jackery Explorer 500 Фото: zdnet.com

Jackery Explorer 500 — это бюджетная зарядная станция, которую эксперт рекомендует для путешествий на машине. Компактный размер и небольшой вес делают ее удобной для транспортировки. Устройство также можно удобно заряжать от розетки автомобиля на 12 В, что добавляет ему универсальности для использования в дороге. Стоит эта зарядная станция около 329 долларов.

Технические характеристики Jackery Explorer 500:

емкость — 518 Вт-ч;

мощность — 500 Вт/1000 Вт;

вес — 5,5 кг;

подключение: 7 розеток.

Anker 521

Anker 521 Фото: zdnet.com

Обозреватель советует Anker 521 для тех, кто ищет компактную портативную электростанцию для питания устройств низкого тока, таких как ноутбуки, камеры наблюдения, Wi-Fi роутеры и зарядные устройства. Эта портативная зарядная станция стоимостью около 200 долларов обещает долговечность, надежность и возможность зарядки через USB-C

"Я обычно использую ее для легких задач, таких как обеспечение электроэнергией на природе во время барбекю, но она также сопровождала меня в нескольких поездках", — отметил Кингсли-Хьюз

Технические характеристики Anker 521:

емкость — 256 Вт-ч;

мощность — 300 Вт/600 Вт;

вес — 3,7 кг;

подключение — 6 розеток.

Напомним, эксперт испытал портативную зарядную станцию Jackery Explorer 500 v2 емкостью 512 Вт-ч

Фокус также писал о преимуществах новой портативной зарядной станции Bluetti Elite 10 Mini емкостью 128 Вт-ч.