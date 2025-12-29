Поддержите нас UA
Лучше, чем генераторы: эксперты назвали идеальную зарядную станцию для дома (фото)

Зарядная станция Jackery Explorer 500 v2 зарядная станция Jackery Explorer 500 v2
Зарядная станция Explorer 500 v2 от Jackery | Фото: Jackery

Портативная зарядная станция Jackery Explorer 500 v2 емкостью 512 Вт-ч может быть альтернативой традиционным генераторам в условиях отключения света.

Jackery Explorer 500 v2 позиционируется как мощное устройство для ежедневного использования, пишет портал PC Tech Magazine.

Зарядная станция имеет номинальную мощность 500 Вт и пиковую мощность 1000 Вт. Этого достаточно, чтобы питать большинство мелких и средних гаджетов, включая телефоны, ноутбуки, роутеры, кухонные приборы, дроны, камеры и освещение.

Портативная зарядная станция Jackery Explorer 500 v2 портативная зарядная станция
Jackery Explorer 500 v2
Фото: Jackery

Авторы статьи отметили, что Explorer 500 v2 имеет ряд преимуществ, по сравнению с традиционными генераторами. Прежде всего зарядная станция, которая может использовать солнечный свет, является достаточно экологичным источником энергии.

По сравнению с громоздкими традиционными генераторами, Explorer 500 v2 также является очень портативной. Зарядная станция весит всего 5,7 кг, поэтому ее удобно транспортировать и хранить. Она также не генерирует выхлопных газов, не использует бензин и не нарушает тишину.

Мощная зарядная станция Jackery Explorer 500 v2 мощная зарядная станция Jackery Explorer 500 v2
Jackery Explorer 500 v2

"Это тихий генератор, что делает его идеальным как для использования в помещении, так и на улице", — отмечают в издании.

Среди других преимуществ Explorer 500 v2 — безопасность и надежность. Система управления зарядной станцией включает различные формы двойной защиты и контроля температуры, защиты от короткого замыкания и перенапряжения, а также интеллектуального контроля температуры

"В результате, устройство надежно как на свежем воздухе во время приключений, так и дома, где оно безопасно питает чувствительную электронику", — подытожили эксперты.

Напомним, зарядная станция Talix Zeta, разработанная в сотрудничестве с Lenovo, имеет емкость 1 кВт-ч и может быть расширена тремя дополнительными аккумуляторами до 4 кВт-ч.

Фокус также сообщал, что компания Anker Solix внесла ряд усовершенствований во второе поколение своей компактной зарядной станции C1000 мощностью 1 кВт⋅ч.