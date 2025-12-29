Краще, ніж генератори: експерти назвали ідеальну зарядну станцію для дому (фото)

Портативна зарядна станція Jackery Explorer 500 v2 ємністю 512 Вт·год може бути альтернативою традиційним генераторам в умовах відключення світла.

Jackery Explorer 500 v2 позиціонується як потужний пристрій для щоденного використання, пише портал PC Tech Magazine.

Зарядна станція має номінальну потужність 500 Вт та пікову потужність 1000 Вт. Цього достатньо, щоб живити більшість дрібних та середніх гаджетів, включаючи телефони, ноутбуки, роутери, кухонні прилади, дрони, камери та освітлення.

Jackery Explorer 500 v2 Фото: Jackery

Автори статті наголосили, що Explorer 500 v2 має низку переваг, в порівнянні з традиційними генераторами. Насамперед зарядна станція, що може використовувати сонячне світло, є досить екологічним джерелом енергії.

Порівняно з громіздкими традиційними генераторами, Explorer 500 v2 також є дуже портативною. Зарядна станція важить всього 5,7 кг, тому її зручно транспортувати та зберігати. Вона також не генерує вихлопних газів, не використовує бензин і не порушує тишу.

Jackery Explorer 500 v2

"Це тихий генератор, що робить його ідеальним як для використання в приміщенні, так і на вулиці", — зазначають у виданні.

Серед інших переваг Explorer 500 v2 — безпека та надійність. Система керування зарядною станцією включає різні форми подвійного захисту та контролю температури, захисту від короткого замикання та перенапруги, а також інтелектуального контролю температури

"В результаті, пристрій надійний як на свіжому повітрі під час пригод, так і вдома, де він безпечно живить чутливу електроніку", — підсумували експерти.

