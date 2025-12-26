Прослужить 10 років: експерт порадив недорогу та компактну зарядну станцію (відео)

Нова портативна зарядна станція Bluetti Elite 10 Mini може виручити під час відключень світла. Окрім того, завдяки компактним габаритам її зручно брати з собою в дорогу.

Bluetti Elite 10 Mini має потужність 200 Вт та ємність 128 Вт·год. Цього достатньо для заряджання таких пристроїв, як ноутбук та смартфон, зазначає оглядач порталу CleanTechnica Захарі Шахан.

Огляд Bluetti Elite 10 Mini

Модель Elite 10 Mini доступна в сірому та світло-зеленому кольорах. Ціна зарядної станції становить близько 240 доларів.

Наявність LiFePO₄ акумулятора означає, що Elite 10 Mini можна заряджати до 100%, не турбуючись про деградацію акумулятора. Однак експерт рекомендує тримати пристрій зарядженим приблизно на 50%.

"Якщо у вас трапляються періодичні відключення електроенергії, які тривають недовго, це, ймовірно, ідеальний пристрій, оскільки він дешевий, його легко переміщати та він не займає багато місця. Він також має вбудоване підсвічування, яке може бути досить корисним у таких ситуаціях", — стверджує Шахан.

Експерт виділив наступні переваги Bluetti Elite 10 Mini:

наявність 6 виходів — 1 розетка змінного струму + 5 розеток постійного струму живлять ноутбуки, камери, міні-холодильники тощо одночасно;

режим UPS забезпечує безперебійну роботу та ігри онлайн;

70-хвилинне швидке заряджання;

4 варіанти заряджання — від мережі змінного струму, автомобіля, сонячної панелі (60/100 Вт) та від мережі змінного струму + сонячної батареї;

вбудований світлодіод з 3 режимами (холод/тепло/SOS) працює 50 годин;

акумулятор LiFePO₄ обіцяє понад 10 років експлуатації;

керування за допомогою застосунка через Bluetooth.

Bluetti Elite 10 Mini Фото: CleanTechnica

"Загалом, я просто обожнюю Elite 10 Mini. Це мій новий улюблений пристрій, і мушу визнати, що я насправді ношу його з собою навіть частіше, ніж потрібно — про всяк випадок", — підсумував оглядач.

