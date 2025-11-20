Негайно припиніть користування: EcoFlow відкликала 25 000 зарядних станцій, що загоряються (фото)

Компанія EcoFlow заявила про відкликання своїх зарядних станцій Delta Max 2000 та розпочала програму відновлення прошивки приблизно для 25 030 постраждалих пристроїв у США.

EcoFlow Technology отримала шість повідомлень про загоряння зарядних станцій. Загальна сума заданих збитків перевищила 850 000 доларів, повідомила комісія з безпеки споживчих товарів США (CPSC).

Відкликання стосується моделей EcoFlow Delta Max 2000 моделі EFD310. Зарядні станції мають чорно-сріблястий колір, прямокутний РК-дисплей спереду та шість електричних розеток ззаду. На правій стороні написано ECOFLOW MAX, а на табличці знизу можна побачити написи EFD310 та EcoFlow DELTA Max (2000).

EcoFlow Delta Max 2000 Фото: EcoFlow

"Споживачам слід негайно припинити використання відкликаних електростанцій та звернутися до EcoFlow Technology для отримання інструкцій щодо встановлення безкоштовного ремонту у вигляді оновлення прошивки", — попередили в CPSC.

Речник EcoFlow сказав порталу ESS News, що хоча повідомлення про відкликання стосується пристроїв DELTA Max 2000, що продаються в США, оновлення прошивки буде доступним у всьому світі.

"Компенсацію обробляє та визначає сторонній страховий постачальник. Ми надамо повну підтримку нашим клієнтам протягом усього процесу подання претензій, щоб забезпечити захист їхніх прав та інтересів", — наголосили в компанії.

На прохання пояснити, що не так з відкликаними пристроями, речник відповів, що "у рідкісних випадках експлуатація пристрою в умовах високої температури, вологості та погано провітрюваних приміщень збільшувала ризик перегріву".

"Ситуація спричинена не дефектом обладнання, а скоріше логічними спрацьовуваннями за певних умов. Оновлення прошивки оптимізує логіку керування, дозволяючи пристрою краще справлятися з екстремальними умовами", – стверджують в EcoFlow.

