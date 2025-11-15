"Вирішив підзарядити": у Краматорську військовий загинув від вибуху павербанку

Військовослужбовець Сил оборони України загинув через саморобний вибуховий пристрій, замаскований під павербанк.

Про трагедію повідомив командир відділення 24-ї ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер".

Важливо

За даними поліції, український захисник придбав вибухонебезпечний "павербанк" на ринку у Краматорську. Пристрій продавався за привабливою ціною.

"Вирішив підзарядити його в машині, після чого стався потужний вибух", — зазначив "Осман".

"Осман" про вибух павербанка Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що російські окупанти в Україні встановлюють на цивільну техніку саморобні вибухові пристрої і залишають її на позиціях. Зокрема йшлося про ноутбуки.

Фокус також повідомляв, що у Харкові військовим 154-ї окремої механізованої бригади ЗСУ продали старий скутер, який вибухнув. Унаслідок вибуху один військовий загинув, а другий дістав важке поранення.