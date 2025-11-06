В Івано-Франківську в офісі вибухнула зарядна станція: є постраждалі (фото)
Вибух на останньому поверсі триповерхової офісної будівлі прогримів серед білого дня в Івано-Франківську.
Інцидент стався на вулиці Богдана Хмельницького, куди одразу ж виїхали рятувальники, повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Під час перевірки будівлі з'ясувалося, що в одному з офісів вибухнула зарядна станція, що спровокувало пожежу на площі 20 кв. м. Унаслідок вибуху двоє людей дістали травми. Одну з них врятували співробітники ДСНС.
Із будівлі евакуювали 40 громадян.
Вогонь у приміщенні повністю загасили, а зараз фахівці з'ясовують, що спровокувало вибух зарядної станції.
Напередодні зими та під час вимкнення світла рятувальники Прикарпаття закликали громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів і зарядних станцій:
- не залишати їх без нагляду;
- використовувати тільки сертифіковане обладнання;
- не перевантажувати приладами, що перевищують їхню потужність.
