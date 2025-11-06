В Ивано-Франковске в офисе взорвалась зарядная станция: есть пострадавшие (фото)

Взрыв на последнем этаже трехэтажного офисного здания прогремел среди бела дня в Ивано-Франковске.

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого, куда сразу же выехали спасатели, сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ходе проверки здания выяснилось, что в одно миз офисов взорвалась зарядная станция, что спровоцировало пожар на площади 20 кв. м. В результате взрыва два человека получили травмы. Одного из них спасли сотрудники ГСЧС.

Из здания эвакуировали 40 граждан.

Огонь в помещении полностью потушили, а сейчас специалисты выясняют, что спровоцировало взрыв зарядной станции.

В преддверии зимы и при отключениях света спасатели Прикарпатья призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и зарядных станций:

не оставлять их без присмотра;

использовать только сертифицированное оборудование;

не перегружать приборами, превышающими их мощность.

