"Решил подзарядить": в Краматорске военный погиб от взрыва павербанка

Военнослужащий Сил обороны Украины погиб из-за самодельного взрывного устройства, замаскированного под павербанк.

О трагедии сообщил командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав "Осман" Бунятов в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер".

Важно

В Ивано-Франковске в офисе взорвалась зарядная станция: есть пострадавшие (фото)

По данным полиции, украинский защитник приобрел взрывоопасный "павербанк" на рынке в Краматорске. Устройство продавалось по привлекательной цене.

"Решил подзарядить его в машине, после чего произошел мощный взрыв", — отметил "Осман".

"Осман" о взрыве павербанка Фото: Скриншот

Напомним, ранее украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что российские оккупанты в Украине устанавливают на гражданскую технику самодельные взрывные устройства и оставляют ее на позициях. В частности речь шла о ноутбуках.

Відео дня

Фокус также сообщал, что в Харькове военным 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ продали старый скутер, который взорвался. В результате взрыва один военный погиб, а второй получил тяжелое ранение.