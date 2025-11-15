"Решил подзарядить": в Краматорске военный погиб от взрыва павербанка
Военнослужащий Сил обороны Украины погиб из-за самодельного взрывного устройства, замаскированного под павербанк.
О трагедии сообщил командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав "Осман" Бунятов в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер".Важно
По данным полиции, украинский защитник приобрел взрывоопасный "павербанк" на рынке в Краматорске. Устройство продавалось по привлекательной цене.
"Решил подзарядить его в машине, после чего произошел мощный взрыв", — отметил "Осман".
Напомним, ранее украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что российские оккупанты в Украине устанавливают на гражданскую технику самодельные взрывные устройства и оставляют ее на позициях. В частности речь шла о ноутбуках.
Фокус также сообщал, что в Харькове военным 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ продали старый скутер, который взорвался. В результате взрыва один военный погиб, а второй получил тяжелое ранение.