Пожежа у київській багатоповерхівці: причиною виявився вибух зарядної станції (фото)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій встановила причину пожежі у Шевченківському районі Києва. З'ясувалось, що в одній з квартир багаповерхівки вибухнула зарядна станція.

"У Шевченківському районі на Кудрявському узвозі ліквідовано загоряння у багатоповерхівці", — заявили у ДСНС Києва 20 листопада, опублікувавши фото з місця подій.

Рятувальники повідомили, що горіла квартира на четвертому поверсі 11-поверхового будинку. З сусідньої квартири врятували двох осіб, в тому числі дитину. О 12:39 пожежу на площі 40 квадратних метрів затушили.

Фото, зроблене під час роботи ДСНС на місці пожежі Фото: ДСНС

"Попередньо, загоряння сталось через вибух зарядної станції. Остаточну причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці", — додала пресслужба.

Вибух у житловому будинку: що вже відомо

20 листопада у соцмережах повідомили, що у Києві спалахнула пожежа у житловому будинку. Автори контенту передавали, що "спершу пролунав потужний вибух, посипались уламки на землю". На кадрах з місця подій було видно густий дим з вікна багатоповерхівки та уламки скла перед нею.

Відео дня

Фото з місця пожежі Фото: ДСНС

Зазначалось, що за однією з версій причиною пожежі міг стати генератор.

Нагадаємо, 20 листопада в усіх регіонах України застосовують графіки відключень світла, які діятимуть протягом усієї доби. У деяких споживачів не буде електроенергії по 14 годин на добу.

19 листопада в Україні випав перший сніг. Раніше засніжило на заході, а у вівторок зимова погода завітала у північні, центральні й південні області.