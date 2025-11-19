Графіки відключення світла на 20 листопада: хто сидітиме без електрики по сім годин

У всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Подекуди світла не буде по 14 годин на добу.

Причина запровадження обмежень лишається без змін — наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, попередили у "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

У ДТЕК опублікували графіки відключень, згідно із якими, світла подекуди не буде по 14 годин на добу, двома серіями відключень по сім годин.

Графіки відключень у Києві 20 листопада

Графіки відключень у Київській області 20 листопада

Графіки відключень у Дніпропетровській області 20 листопада

Графіки відключень в Одеській області 20 листопада

В "Укренерго" просять обмежити користування потужними електроприладами. За можливості – перенести енергоємні процеси на період після 22:00.

Нагадаємо, Львів 19 листопада поринув у непроглядну темряву: у місті вперше за тривалий час запровадили аварійні відключення світла. Причиною блекауту стала масована ракетно-дронова атака ЗС РФ на енергооб'єкти

А внаслідок російських атак, які спричинили пошкодження електричної підстанції, Хмельницька та Рівненська атомні електростанції почали працювати на зниженій потужності. Пошкоджений об'єкт має критичне значення для ядерної безпеки.