Після атаки РФ дві великі АЕС в Україні працюють на зниженій потужності: у МАГАТЕ розкрили ризики

Внаслідок російських атак, які спричинили пошкодження електричної підстанції, Хмельницька та Рівненська атомні електростанції почали працювати на зниженій потужності. Пошкоджений об'єкт має критичне значення для ядерної безпеки.

Після атаки РФ 7 листопада обидві АЕС були відключені від однієї з двох своїх ліній електропередач 750 кВ, і оператор енергосистеми віддав наказ зменшити потужність роботи окремих реакторів. Про це розповів генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в офіційній заяві 17 листопада.

В якому стані перебувають українські АЕС після атаки РФ

Хмельницька та Рівненська АЕС упродовж десяти днів після обстрілу працюють на зниженій потужності. Станом на 17 листопада одну з пошкоджених ліній внаслідок обстрілу вдалося відновити, однак проблема залишається стосовно іншої лінії, яка досі перебуває у несправному стані.

Водночас саме надійне зовнішнє електропостачання відіграє ключову роль у забезпеченні функціонування систем ядерної безпеки, наголосив Гроссі.

"З цією метою експерти Агентства за допомогою спеціальних експертних місій продовжуватимуть оцінювати функціональність підстанцій, що мають вирішальне значення для ядерної безпеки та захищеності", — наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

Що стосується ситуації на Запорізькій АЕС, яка перебуває у зоні бойових дій, то наразі станція залишається під'єднаною до електромережі після проведення ремонтних робіт. Нагадаємо, 9 листопада Рафаель Гроссі повідомляв, що ЗАЕС знову вдалося під'єднати до резервного живлення, що вдалося реалізувати завдяки локальному тимчасовому припиненню вогню. Це сталося після того як відбулася перерва на пів року внаслідок бойових дій.

"Припинивши місячне відключення електроенергії поза межами об'єкта, це дозволило відновити технічне обслуговування систем безпеки станції", — заявив Гроссі.

Попри стабілізацію ситуації на ЗАЕС, лінія 750 кВ "Дніпровська" наразі знову відключена після того, як автоматично спрацювала система захисту. Її було відновлено завдяки нещодавньому ремонту, але з вечора п'ятниці знову відключено через наразі невстановлені причини, розповіли у МАГАТЕ.

Нагадаємо, 14 листопада в "Енергоатомі" повідомили, що ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту.

Також 8 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що росіяни здійснили цілеспрямовані удари по підстанціях двох українських АЕС.