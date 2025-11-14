ЗАЕС під загрозою нового блекауту: що сталося

Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі — "Дніпровської" (750 кВ). Це основна лінія для живлення тимчасово окупованої станції, яку було відновлено минулого місяця.

"Дніпровська" з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з Об'єднаною енергосистемою України. Її відключення ставить ЗАЕС перед новою загрозою блекауту, повідомили в "Енергоатомі".

Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі.

"Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, під загрозою. При повному відключенні від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу радіаційній безпеці", — заявили в компанії.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі поки ніяк не коментував ситуацію, що склалася.

Буквально тиждень тому, 8 листопада, ЗАЕС після шестимісячної перерви було перепідключено до резервного джерела електропостачання — лінії "Феросплавна-1" потужністю 330 кіловольт (кВ).

7 листопада біля станції було встановлено локальне припинення вогню заради ремонту цієї лінії.

Порушення електропостачання на ЗАЕС стало серйозною загрозою для безпеки станції, адже постійне живлення необхідне для охолодження ядерного палива.

З моменту початку бойових дій у 2022 році ремонтні роботи на об'єкті часто затримуються через складні умови безпеки. Попри це, завдяки міжнародним зусиллям, вдалося забезпечити певні тимчасові домовленості, які дають змогу здійснювати необхідні ремонтні роботи без прямого втручання в зону конфлікту.

