Саботаж РФ на ЗАЕС: супутник розкрив реальну ситуацію з ЛЕП атомної станції (фото)

Росію звинуватили в навмисному пошкодженні останньої лінії електропередачі, що забезпечує роботу Запорізької атомної електростанції, після того, як супутникові знімки не виявили слідів українських обстрілів, на які посилалася Москва.

Такого висновку дійшли експерти британської аналітичної компанії McKenzie Intelligence, яка спеціалізується на геопросторовій розвідці (GEOINT). Вони вивчили фотографії на замовлення Greenpeace і на основі результатів спростували заяви Росії про те, що відключення ЗАЕС від зовнішнього джерела живлення сталося внаслідок українських обстрілів.

За даними звіту, біля пошкодженого пілона "немає жодних ознак воронок від снарядів", сам він залишається на місці, а отже ремонт міг би бути відносно простим завданням. Ці висновки суперечать заявам російських операторів станції, які стверджували, що відновлювальні роботи зриваються через обстріли з боку ЗСУ.

Маршрут ліній електропередачі на ЗАЕС Фото: Відкриті джерела

Тінь від опороної стійки, що підтверджує її неушкодженість Фото: Відкриті джерела

Обстановка на ЗАЕС

Як пише британська The Guardian, ситуація навколо найбільшої атомної електростанції Європи залишається критичною: вже вісім днів вона повністю позбавлена зовнішнього енергопостачання. Для охолодження шести реакторів використовуються резервні дизель-генератори. За даними МАГАТЕ, у роботі перебувають вісім агрегатів, ще дев'ять готові до підключення, що забезпечує роботу станції приблизно на десять днів.

Міжнародні експерти розглядають дії Росії як свідому спробу створити енергетичну кризу. Greenpeace зазначає, що Москва готує інтеграцію станції в російську енергосистему і вже побудувала високовольтну лінію від Маріуполя. Раніше окупаційна влада також зводила греблю на підвідному каналі, щоб забезпечити воду для потенційного перезапуску реакторів.

Зі свого боку глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі охарактеризував те, що відбувається, як "явно нестійку ситуацію з погляду ядерної безпеки". Українські джерела попереджають: у разі тривалого блокування зовнішнього живлення існує ризик перегріву ядерного палива і сценарію, схожого з аварією на японській АЕС "Фукусіма" 2011 року.

Нагадаємо, 23 вересня було пошкоджено останню лінію електропередачі, яка забезпечувала Запорізьку АЕС електрикою з української енергосистеми. Після цього станція, тимчасово окупована російськими військами, почала працювати в аварійному режимі.

Міністерство енергетики України повідомило, що ЗАЕС уже десятий день залишається без основного джерела живлення. Станція працює виключно на резервних дизель-генераторах. Міжнародне агентство з атомної енергії також підтвердило пряму загрозу ядерній безпеці.