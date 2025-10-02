Саботаж РФ на ЗАЭС: спутник раскрыл реальную ситуацию c ЛЭП атомной станции (фото)

Россию обвинили в преднамеренном повреждении последней линии электропередачи, обеспечивающей работу Запорожской атомной электростанции, после того как спутниковые снимки не выявили следов украинских обстрелов, на которые ссылалась Москва.

К такому выводу пришли эксперты британской аналитической компании McKenzie Intelligence, которая специализируется на геопространственной разведке (GEOINT). Они изучили фотографии по заказу Greenpeace и на основе результатов опровергли заявления России о том, что отключение ЗАЭС от внешнего источника питания произошло в результате украинских обстрелов.

По данным отчета, возле поврежденного пилона "нет никаких признаков воронок от снарядов", сам он остается стоящим, а значит ремонт мог бы быть относительно простой задачей. Эти выводы противоречат заявлениям российских операторов станции, утверждавших, что восстановительные работы срываются из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Маршрут линий электропередачи на ЗАЭС Фото: Открытые источники

Тень от опороной стойки, подтверждающая ее невредимость Фото: Открытые источники

Обстановка на ЗАЭС

Как пишет британская The Guardian, ситуация вокруг крупнейшей атомной электростанции Европы остается критической: уже восемь дней она полностью лишена внешнего энергоснабжения. Для охлаждения шести реакторов используются резервные дизель-генераторы. По данным МАГАТЭ, в работе находятся восемь агрегатов, еще девять готовы к подключению, что обеспечивает работу станции примерно на десять дней.

Международные эксперты рассматривают действия России как сознательную попытку создать энергетический кризис. Greenpeace отмечает, что Москва готовит интеграцию станции в российскую энергосистему и уже построила высоковольтную линию от Мариуполя. Ранее оккупационные власти также возводили плотину на подводящем канале, чтобы обеспечить воду для потенциального перезапуска реакторов.

В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси охарактеризовал происходящее как "явно неустойчивую ситуацию с точки зрения ядерной безопасности". Украинские источники предупреждают: при продолжительной блокировке внешнего питания существует риск перегрева ядерного топлива и сценария, схожего с аварией на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.

Напомним, 23 сентября была повреждена последняя линия электропередачи, которая обеспечивала Запорожскую АЭС электричеством из украинской энергосистемы. После этого станция, временно оккупированная российскими войсками начала работать в аварийном режиме.

Министерство энергетики Украины сообщило, что ЗАЭС уже десятый день остается без основного источника питания. Станция работает исключительно на резервных дизель-генераторах. Международное агентство по атомной энергии также подтвердило прямую угрозу ядерной безопасности.