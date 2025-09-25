Запорожская АЭС на грани катастрофы: станция работает на аварийных генераторах из-за действий оккупантов

Администрация оккупированной Запорожской атомной электростанции вынуждена использовать аварийные дизель-генераторы. Станция потеряла внешнее электроснабжение после повреждения линии электропередачи, что создает угрозу безопасности.

Как сообщает ПАО "НАЭК "Энергоатом", ситуация на станции, временно оккупированной российскими войсками в городе Энергодар, остается критической. Второй день подряд ЗАЭС функционирует в аварийном режиме. Стабильное электроснабжение, необходимое для безопасной эксплуатации атомного объекта, отсутствует.

"Потеря внешнего электроснабжения для такой мощной станции, как Запорожская АЭС, является чрезвычайно опасной. Дизель-генераторы предназначены исключительно для временного аварийного питания важнейших систем безопасности", — заявили в компании.

Повреждение последней действующей линии электропередачи, питавшей станцию от украинской энергосистемы, произошло 23 сентября. По данным "Энергоатома", инцидент стал следствием провокационных действий российских военных.

Отмечается, что на контролируемой Украиной территории эта линия является вполне исправной. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подтвердила отсутствие технических препятствий для ее использования. "Никаких повреждений на нашей стороне не зафиксировано. ЛЭП готова к подаче напряжения", — говорится в сообщении оператора.

"Энергоатом" обвиняет оккупационную администрацию в сознательном отказе от подключения станции к украинской энергосистеме. Компания характеризует действия российской стороны как преднамеренные и часть дезинформационной кампании.

"Оккупанты продолжают грубо манипулировать фактами. Они сознательно подвергают опасности безопасность станции, создавая угрозу для миллионов людей в Украине и на всем европейском континенте", — говорится в заявлении.

Длительная работа на дизель-генераторах не является безопасной для атомного объекта. Эти установки не рассчитаны на долговременное обеспечение всех потребностей станции. Их работа связана с ограниченным запасом топлива и риском технических сбоев.

"Потенциальная остановка генераторов может привести к полной потере питания. Это прямая угроза ядерной и радиационной безопасности", — отмечают эксперты.

В связи с этим "Энергоатом" призывает международных партнеров усилить давление на страну-агрессора. Компания настаивает на немедленной денацификации и демилитаризации станции. "Единственным законным оператором ЗАЭС является "Энергоатом". Станция должна быть возвращена под наш суверенный контроль для предотвращения катастрофы", — заявили в компании.

Напомним, что Запорожская АЭС, самая мощная атомная станция в Европе, была захвачена российскими войсками в начале марта 2022 года. С тех пор ситуация с безопасностью на объекте неоднократно признавалась Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) как неустойчивая и угрожающая. Агентство неоднократно призывало к созданию демилитаризованной зоны вокруг станции.

Напомним, Фокус сообщал, что в Министерстве энергетики Украины 23 сентября сообщили, что на оккупированной ЗАЭС произошел десятый блэкаут и станция была вынуждена перейти на питание от дизельных генераторов.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 8 сентября сообщал, что Россия нарушила 6 из 7 столпов ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Как сообщал Фокус, россияне на оккупированной Запорожской атомной электростанции незаконно удерживали более 200 сотрудников и жителей Энергодара. Оккупанты принуждали заключенных к сотрудничеству пытками и психологическим давлением.