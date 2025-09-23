Пришлось включать генераторы: на оккупированной ЗАЭС произошел десятый блэкаут

Последняя линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы, была отключена 23 сентября в 16.56. Станция вынуждено перешла на питание от дизельгенераторов.

Это является существенным нарушением условий нормальной эксплуатации станции, заявили в Министерстве энергетики Украины. Блэкаут стал десятым с начала оккупации ЗАЭС российскими войсками в марте 2022 года. Эту информацию подтвердил и "Энергоатом".

В ведомстве напомнили, что на протяжении всего периода оккупации Запорожская АЭС неоднократно подвергалась обесточиванию из-за российских обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры.

"Сегодняшний инцидент еще раз доказывает, что российская оккупация является главной угрозой безопасной работе ЗАЭС", – подчеркнули в ведомстве.

Также в Минэнергетики напомнили, что 69-я Генеральная конференция МАГАТЭ на днях приняла резолюцию, в которой требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС, включая вывод не только военных ВС РФ, но и "чужого" персонала, а также ее возвращения под полный контроль Украины.

Документ поддержали 62 государства.

В Минэнерго призвали международное сообщество к решительным действиям.

"Необходимо усилить давление на россиян для скорейшей демилитаризации и деоккупации станции. Возвращение ЗАЭС под полный и легитимный контроль Украины – единственный путь восстановления ядерной безопасности в регионе", – подчеркивается в заявлении ведомства.

Фото: Скриншот

Напомним, в начале сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси говорил, что шесть из семи опорных реакторов ЗАЭС повреждены, а станция имеет только одну действующую линию электропередач.

Также сообщалось, что новые спутниковые снимки показывают шаги РФ по восстановлению ЗАЭС, Greenpeace предупреждает об угрозах. 4 июня агентство Reuters передало слова Гросси о том, что россиянам для восстановления ЗАЭС "придется закачивать воду из Днепра".