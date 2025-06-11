"Полным ходом": новые спутниковые снимки показывают шаги РФ по восстановлению ЗАЭС, Greenpeace предупреждает об угрозах

Несмотря на заявления главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что якобы "нет конкретных доказательств" того, что россияне осуществляют действия, чтобы возобновить работу Запорожской атомной электростанции, новые спутниковые снимки демонстрируют активное строительство. Экологи предупреждают: это может угрожать повреждением активной зоны реактора и радиоактивным загрязнением.

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Об обновлении ситуации вокруг оккупированной ЗАЭС и рисках, которые создают россияне такими действиями, рассказали 10 июня в Greenpeace.

"Несмотря на путаные заявления директора МАГАТЭ Гросси от 3 июня, Гринпис Украины не сомневается, что российские оккупанты шаг за шагом реализуют свой преступный и опасный план перезапуска ЗАЭС", — говорится в материале.

Новые спутниковые снимки от Planet, датированные 6 июня, демонстрируют, что с 6 мая на западной части оккупированного села Азовское Запорожской области россияне установили 11 новых электроопор на общее дополнительное расстояние 3,6 км к югу от оккупированного села Шевченко Запорожской области.

Planet | строительство россиян возле оккупированной ЗАЭС

На восточном конце линии взамен с 22 мая по 3 июня было установлено еще 10 опор на расстоянии 3,3 км к югу от оккупированного населенного пункта Ключевое в Донецкой области.

Стоит отметить, что 27 мая экологи Greenpeace обнародовали спутниковые снимки, которые доказывают строительство Россией линии электропередач между оккупированными Мариуполем и Мелитополем.

В то же время глава МАГАТЭ Рафаэля Гросси 3 июня не согласился с угрозами перезапуска Россией Запорожской АЭС на данный момент. Он заверил, что организация не имеет "никаких конкретных доказательств".

Также Greenpeace передает слова главы "Росатома" Алексея Лихачева, который 6 июня признал факт активного строительства водоносной станции.

Россияне хотят восстановить ЗАЭС: в чем опасности

На фоне таких действий россиян Greenpeace предупреждает о рисках, связанных с возобновлением работы ЗАЭС:

Оборудование Запорожской АЭС находится в изношенном состоянии после трех лет оккупации;

На ЗАЭС не хватает опытных специалистов;

Существование только одной линии 750 кВ и одной линии 330 кВ;

Есть угроза перегрева и повреждения активной зоны реактора вследствие отсутствия циркуляции воды для охлаждения;

Перезапуск ЗАЭС может вызвать серьезные последствия за пределами площадки, включая радиоактивное загрязнение.

Восстановление россиянами оккупированной ЗАЭС угрожает ядерной безопасности, утверждают экологи.

Напомним, 4 июня агентство Reuters передало слова Гросси о том, что россиянам для восстановления ЗАЭС "придется закачивать воду из Днепра".

23 мая Фокус выяснял, чем может обернуться для Украины подключение Россией ЗАЭС к своей энергетической системе.