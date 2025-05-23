Россия завершает строительство линии электропередач к Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем оккупантов. Эти работы свидетельствуют о намерениях РФ интегрировать ЗАЭС в свою энергетическую систему уже через недели. Фокус разобрался, насколько это опасно для Украины и может ли Россия беспрепятственно эксплуатировать "краденую АЭС".

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По информации бывшего советника городского головы Мариуполя, Петра Андрющенко, новая магистраль электропередач, проходящая через Мариупольский район и соединяющая АЭС с Россией, уже почти готова. На одном из участков создан распределительный узел с компрессорной станцией, что является важным элементом для обеспечения стабильного энергоснабжения.

Андрющенко отмечает, что процесс подключения станции к российской сети может быть завершен в течение нескольких недель. Такой шаг может быть частью более широкой стратегии оккупантов, направленной на использование захваченной станции для обеспечения электроэнергией временно оккупированных территорий или даже для поставки энергии в Россию. Новая магистраль через Мариупольский район играет ключевую роль в реализации этих планов, обеспечивая инфраструктуру для передачи электроэнергии.

РФ подключается к Запорожской АЭС: какие проблемы возникнут

По словам Елены Паренюк, старшего научного сотрудника Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, основная проблема заключается в том, что на ЗАЭС работают люди, которые не имеют необходимого опыта.

"Это опасно с той точки зрения, что люди, которые там работают сейчас, они не являются специалистами, которые, собственно, работали на Запорожской атомной станции. Это повышает риск ошибок в эксплуатации АЭС", — отмечает Фокусу эксперт.

Также, по мнению ученого, шесть энергоблоков ЗАЭС не обслуживались три года, что делает невозможным их быстрое восстановление. Сейчас их необходимо снова полностью проверять на дефекты и повреждения. Восстановление работы требует комплексной проверки всех систем, что является дорогим и сложным процессом.

Кроме того, восстановление нормальной работы ЗАЭС является чрезвычайно затратным. А учитывая, что международное сообщество не признает станцию российской, что делает ее эксплуатацию нелегальной.

Хотя радиационная опасность пока не является критической, оккупация ЗАЭС создает серьезный прецедент.

"С точки зрения международной безопасности, теперь это означает, что атомные станции можно воровать, это и есть основная опасность. Это меняет глобальное отношение к ядерным объектам", — отмечает Паренюк.

Эксперт сомневается в логике действий России по ЗАЭС, учитывая технические, финансовые и политические барьеры. Она призывает к бдительности и международному давлению, чтобы предотвратить опасные действия оккупантов на станции.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, высказал мнение, что подключение Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем российских оккупантов, к энергетической системе России является технически осуществимой задачей, которая не представляет значительных сложностей. По его убеждению, для интеграции станции в российскую энергосистему достаточно проложить главную линию электропередач, что обеспечит стабильное соединение и передачу электроэнергии.

"Сейчас Запорожская АЭС не генерирует электроэнергию. Один из ее энергоблоков находится в холодном останове, другой — в горячем, что позволяет поддерживать станцию в состоянии готовности к запуску. Для возобновления работы одного-двух энергоблоков потребуется примерно шесть месяцев, что является реалистичным сроком при условии начала соответствующих технических работ. Технических препятствий для запуска станции немного, поскольку на ЗАЭС есть достаточное количество работников, способных обеспечить ее функционирование в режиме готовности", — говорит Фокусу Корольчук.

Как РФ может использовать Запорожскую АЭС в своих целях

Юрий Корольчук обращает внимание на то, что ранее существовала линия электропередач, которая соединяла ЗАЭС с оккупированным Крымом, но она была повреждена при неизвестных обстоятельствах, что привело к прекращению поставок электроэнергии на полуостров. Он считает, что с географической и технической точки зрения целесообразнее проложить новую магистраль с территории России к ЗАЭС, чтобы обеспечить интеграцию станции в российскую энергетическую систему. Такой подход, по его мнению, позволит России балансировать энергопотоки в пределах своей системы и использовать электроэнергию, которую потенциально может производить ЗАЭС.

В то же время он уточняет, что строительство линий электропередач выполняют не работники ЗАЭС, а специализированные службы или подрядчики, что упрощает организацию процесса. Это означает, что техническая инфраструктура для подключения станции может быть создана относительно быстро, если Россия привлечет необходимые ресурсы.

Корольчук также анализирует целесообразность интеграции ЗАЭС в российскую энергосистему. Он отмечает, что Крым является профицитным регионом, который способен производить больше электроэнергии, чем потребляет, поэтому нет смысла направлять энергию с ЗАЭС именно туда.

"Зато электроэнергия с ЗАЭС могла бы быть направлена на временно оккупированные территории, такие как часть Запорожской, Херсонской или Донецкой областей, которые Россия называет "новыми территориями", — говорит Корольчук.

Однако эксперт признает, что запуск станции связан с определенными рисками, в частности из-за военного контекста и вопросов безопасности. Кроме того, он подчеркивает важность определения конкретных потребителей электроэнергии. На оккупированных территориях спрос на электроэнергию снизился из-за военных действий, оттока населения и сокращения бизнес-активности. В то же время некоторые предприятия могут постепенно возобновлять работу, что создает определенный спрос.

"Альтернативой запуску ЗАЭС может быть использование меньших источников энергии, таких как тепловые или газовые электростанции, которые уже функционируют на оккупированных территориях", — подытожил эксперт.

Напомним, украинские ученые предупредили, что оккупация Запорожской АЭС повлияет на срок ее полноценного восстановления. Вероятно, на ремонт понадобится от 5 до 10 лет.

В Минэнерго Украины высказывали предположение о совместной собственности США и Украины над Запорожской АЭС.