"Повним ходом": нові супутникові знімки демонструють дії РФ щодо відновлення ЗАЕС, Greenpeace попереджає про загрози

Попри заяви голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про те, що нібито "немає конкретних доказів" того, що росіяни здійснюють дії, аби відновити роботу Запорізької атомної електростанції, нові супутникові знімки демонструють активне будівництво. Екологи попереджають: це може загрожувати пошкодженням активної зони реактора і радіоактивним забрудненням.

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Про оновлення ситуації довкола окупованої ЗАЕС і ризики, які створюють росіяни такими діями, розповіли 10 червня у Greenpeace.

"Попри плутані заяви директора МАГАТЕ Гроссі від 3 червня, Грінпіс України не має сумнівів, що російські окупанти крок за кроком реалізують свій злочинний та небезпечний план перезапуску ЗАЕС", — йдеться у матеріалі.

Нові супутникові знімки від Planet, датовані 6 червня, демонструють, що від 6 травня на західній частині окупованого села Азовське Запорізької області росіяни встановили 11 нових електроопор на загальну додаткову відстань 3,6 км на південь від окупованого села Шевченко Запорізької області.

Planet | будівництво росіян біля окупованої ЗАЕС

На східному кінці лінії натомість з 22 травня по 3 червня було встановлено ще 10 опор на відстані 3,3 км на південь від окупованого населеного пункту Ключове у Донецькій області.

Варто зазначити, що 27 травня екологи Greenpeace оприлюднили супутникові знімки, які доводять будівництво Росією лінії електропередач між окупованими Маріуполем та Мелітополем.

Водночас голова МАГАТЕ Рафаеля Гроссі 3 червня не погодився із загрозами перезапуску Росією Запорізької АЕС на цей момент. Він запевнив, що організація не має "жодних конкретних доказів".

Також Greenpeace передає слова очільника "Росатому" Олексія Лихачова, який 6 червня визнав факт активного будівництва водоносної станції.

Росіяни хочуть відновити ЗАЕС: в чому небезпеки

На тлі таких дій росіян Greenpeace попереджає про ризики, пов'язані із відновленням роботи ЗАЕС:

Обладнання Запорізької АЕС перебуває у зношеному стані після трьох років окупації;

На ЗАЕС не вистачає досвідчених фахівців;

Існування лише однієї лінії 750 кВ та однієї лінії 330 кВ;

Є загроза перегріву та пошкодження активної зони реактора внаслідок відсутності циркуляції води для охолодження;

Перезапуск ЗАЕС може спричинити серйозні наслідки за межами майданчика, включно з радіоактивним забрудненням.

Відновлення росіянами окупованої ЗАЕС загрожує ядерній безпеці, стверджують екологи.

Нагадаємо, 4 червня агентство Reuters передало слова Гроссі про те, що росіянам для відновлення ЗАЕС "доведеться закачувати воду з Дніпра".

23 травня Фокус з'ясовував, чим може обернутися для України підключення Росією ЗАЕС до своєї енергетичної системи.