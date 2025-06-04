"Доведеться закачувати воду з Дніпра": РФ хоче відновити роботу ЗАЕС, але є нюанси, — Reuters

Кремль хоче перезапустити Запорізьку АЕС, що перебуває під контролем Росії, однак таким планам наразі не судилося здійснитися: росіяни зіткнуться з низкою труднощів, що стануть на заваді. Одна із головних — відсутність належної кількості води для охолодження, через що росіянам буквально доведеться викачувати воду з Дніпра, стверджує голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Оцінку Гроссі щодо можливостей Росії відновити роботу окупованої ЗАЕС передало агентство Reuters.

"Окупована Росією Запорізька атомна електростанція в Україні не може бути перезапущена через брак води для охолодження і відсутність стабільного електропостачання", — заявив голова МАГАТЕ у вівторок, 3 червня.

Гроссі зазначив, що для того, аби відновити роботу гігантської електростанції, яка не працювала майже три роки, росіянам доведеться викачувати воду з річки Дніпро. Варто зауважити, що сама електростанція має шість енергоблоків, останній з яких припинив свою роботу ще у вересні 2022 року.

Самі росіяни, як запевняє Гроссі, навіть не приховували той факт, що хочуть відновити роботу ЗАЕС, аби використовувати виготовлену електроенергію у власних цілях.

Труднощі, з якими зіткнуться росіяни, пов'язані з наступними чинниками:

Рівень води у ставку-охолоджувачі, розташованому на південному березі Дніпра, значно знизився влітку 2023 року. Це передусім пов'язано з російською атакою по Каховській дамбі, яка її зруйнувала;

Часті обстріли — навколишні території часто потрапляють під артилерійські удари та інші обстріли. Через це трапляються пошкодження ліній електропередач.

Ці лінії постачають енергію, яка є необхідною для електростанції, аби її охолоджувати. Це необхідно навіть за перебування в неактивному стані, стверджує Гроссі.

"Ми не перебуваємо в ситуації неминучого перезапуску станції. Навпаки, це займе досить багато часу, перш ніж це можна буде зробити", — запевняє лідер МАГАТЕ.

Що буде, якщо росіяни зможуть закачати з Дніпра достатню кількість води?

Навіть за умов, якщо росіяни зможуть закачати з Дніпра достатню кількість води, вони не зможуть перезапустити ЗАЕС швидкими темпами, стверджує Гроссі. Перед ними стоятиме ще низка важливих питань.

Окупаційна влада буде змушена ретельно перевірити все обладнання на станції, за потреби лагодити або замінювати його, оскільки є чимало речей, які за цей час могли піддатися впливу корозії.

Нагадаємо, 27 березня Гроссі в інтерв'ю для Reuters розповів, що відновити роботу ЗАЕС після перемир'я можна буде через кілька місяців.

27 травня у Greeprease показали супутникові знімки, які демонструють, що Росія будує нові ЛЕП задля відновлення роботи ЗАЕС.