Як швидко після перемир'я запрацює Запорізька АЕС: у МАГАТЕ назвали чіткі терміни

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі пояснив, що відновити роботу Запорізької АЕС можна буде за кілька місяців. Цей процес буде складним і поетапним, але перемир’я дозволить розв’язати одну з проблем на станції.

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Після припинення вогню Запорізька АЕС може відновити свою роботу. Терміни в інтерв’ю Reuters 26 березня окреслив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нині атомна електростанція — окупована Росією. Її захопили через тиждень після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Запоріжжя до цього давало 20% електроенергії в Україні.

Зараз робота усіх реакторів Запорізької АЕС зупинена, адже бойові дії загрожують потенційно катастрофічною аварією. Періодично з обох сторін з’являються звинувачення щодо ударів в районі станції. Під час одного з обстрілів була пошкоджена машина МАГАТЕ.

"Ми хочемо мати момент, коли ми зможемо підтвердити, що в цьому районі більше не ведуться бойові дії", — підкреслив Гроссі.

З його слів, це було б "відчутним прогресом" і означало б перехід до завершення війни. МАГАТЕ визнає, що за міжнародним правом Запорізька АЕС належить Україні, але змушена співпрацювати з Росією, яка фактично її контролює. У Запоріжжі розміщена невелика кількість працівників агентства.

Ситуацію там оцінюють як нестабільну, а доступу до певних частин станції ЗС РФ не дають. Однак загалом, за оцінкою Гроссі, ЗАЕС "професійно контролюється й управляється" Росією. Він спрогнозував, як швидко в разі перемир’я можна буде запустити роботу. З його слів, це буде відбуватись поступово — реактор за реактором.

"Ми говоримо про місяці, і, можливо, для того, щоб вся Запорізька АЕС повернулася і запрацювала в повному обсязі з усіма шістьма блоками, знадобиться понад рік, можливо, навіть більше", — зауважив голова МАГАТЕ.

Він уточнив, що експлуатувати всі реактори буде "важко, але не неможливо". Після руйнування Каховської ГЕС, адже водосховище було найбільшим джерелом води для охолодження станції, у Запоріжжі почали копати колодязі. Більш амбітні рішення були виключені через бої, але припинення вогню дозволило б їх розглядати й тим самим відкрило шлях до запуску усіх реакторів.

"Тож це не неможливо", — підсумував Гроссі.

Нагадаємо, у МЗС 26 березня заявили, що на Запорізькій АЕС стався збій у резервуарі з дизельним пальним. Дизелю, який розлився, вистачило б на 25 днів роботи аварійних генераторів.

Нардеп Руслан Горбенко інформував, що окупована ЗАЕС вже співпрацює зі США.