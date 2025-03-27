Как быстро после перемирия заработает Запорожская АЭС: в МАГАТЭ назвали четкие сроки

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил, что возобновить работу Запорожской АЭС можно будет за несколько месяцев. Этот процесс будет сложным и поэтапным, но перемирие позволит решить одну из проблем на станции.

Related video

После прекращения огня Запорожская АЭС может возобновить свою работу. Сроки в интервью Reuters 26 марта очертил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Сейчас атомная электростанция — оккупирована Россией. Ее захватили через неделю после полномасштабного вторжения в 2022 году. Запорожье до этого давало 20% электроэнергии в Украине.

Сейчас работа всех реакторов Запорожской АЭС остановлена, ведь боевые действия угрожают потенциально катастрофической аварией. Периодически с обеих сторон появляются обвинения относительно ударов в районе станции. Во время одного из обстрелов была повреждена машина МАГАТЭ.

"Мы хотим иметь момент, когда мы сможем подтвердить, что в этом районе больше не ведутся боевые действия", — подчеркнул Гросси.

По его словам, это было бы "ощутимым прогрессом" и означало бы переход к завершению войны. МАГАТЭ признает, что по международному праву Запорожская АЭС принадлежит Украине, но вынуждена сотрудничать с Россией, которая фактически ее контролирует. В Запорожье размещено небольшое количество работников агентства.

Ситуацию там оценивают как нестабильную, а доступ к определенным частям станции ВС РФ не дают. Однако в целом, по оценке Гросси, ЗАЭС "профессионально контролируется и управляется" Россией. Он спрогнозировал, как быстро в случае перемирия можно будет запустить работу. По его словам, это будет происходить постепенно — реактор за реактором.

"Мы говорим о месяцах, и, возможно, для того, чтобы вся Запорожская АЭС вернулась и заработала в полном объеме со всеми шестью блоками, понадобится более года, возможно, даже больше", — отметил глава МАГАТЭ.

Он уточнил, что эксплуатировать все реакторы будет "трудно, но не невозможно". После разрушения Каховской ГЭС, ведь водохранилище было самым большим источником воды для охлаждения станции, в Запорожье начали копать колодцы. Более амбициозные решения были исключены из-за боев, но прекращение огня позволило бы их рассматривать и тем самым открыло путь к запуску всех реакторов.

"Так что это не невозможно", — подытожил Гросси.

Напомним, в МИД 26 марта заявили, что на Запорожской АЭС произошел сбой в резервуаре с дизельным топливом. Дизеля, который разлился, хватило бы на 25 дней работы аварийных генераторов.

Нардеп Руслан Горбенко информировал, что оккупированная ЗАЭС уже сотрудничает с США.