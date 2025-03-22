Запорожская АЭС уже сотрудничает с США, — депутат (видео)

Westinghouse — частная компания, но контрольный пакет принадлежит не только США, но и Канаде.

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Украинская Запорожская атомная электростанция, которая сейчас находится под оккупацией России и так сотрудничает с Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщил народный депутат Украины Руслан Горбенко в эфире Вечер.LIVE.

"Запорожская атомная электростанция — это единственная АЭС, которая уже сотрудничает с Соединенными Штатами. 4 блока ЗАЭС работают на сырье частной компании Westinghouse с 2018 года", — рассказал он.

Он отметил, что россиянам станция, которая использую исключительно сырье Westinghouse, не очень нужна. По словам депутата, Westinghouse это — частная компания, но контролирующий пакет принадлежит не только исключительно США, но и Канаде. Он добавил, что интересно, кто подбросил такую идею Дональду Трампа, но США могут войти в Фонд "Энергоатома", но все АЭС принадлежат украинскому народу.

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским предложил передать украинские АЭС в собственность США.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил возможность помощи США в восстановлении Запорожской атомной электростанции, которая с конца февраля 2022 года находится под контролем российских войск.