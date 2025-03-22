Запорізька АЕС вже співпрацює із США, — депутат (відео)

Westinghouse — приватна компанія, але контрольний пакет належить не тільки США, а й Канаді.

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Українська Запорізька атомна електростанція, яка зараз перебуває під окупацією Росії і так співпрацює із Сполученими Штатами Америки. Про це повідомив народний депутат України Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE.

"Запорізька атомна електростанція — це єдина АЕС, яка вже співпрацює зі Сполученими Штатами. 4 блоки ЗАЕС працюють на сировині приватної компанії Westinghouse з 2018 року", — розповів він.

Він зауважив, що росіянам станція, яка використовую виключно сировину Westinghouse, не дуже потрібна. За словами депутата, Westinghouse це — приватна компанія, але контролюючий пакет належить не тільки виключно США, а й Канаді. Він додав, що цікаво, хто підкинув таку ідею Дональду Трампа, але США можуть увійти у Фонд "Енергоатома", але усі АЕС належать українському народу.

Нагадаємо, що прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським запропонував передати українські АЕС у власність США.

Також раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в розмові з американським колегою Дональдом Трампом обговорив можливість допомоги США у відновленні Запорізької атомної електростанції, яка з кінця лютого 2022 року перебуває під контролем російських військ.