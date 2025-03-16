"Токсичная бомба замедленного действия": ученые исследовали последствия подрыва Каховской ГЭС, — The Guardian

Исследователи сравнивают последствия воздействия подрыва дамбы на окружающую среду с теми, что возникли из-за взрыва на Чернобыльской АЭС, в частности с действием радиации.

Related video

Подрыв Каховской гидроэлектростанции в 2023 году вызвал ряд проблем для Украины, среди которых потеря Каховского водохранилища, 1,5-2 миллиарда кВтч электроэнергии и глубоководный путь из Черного моря в Запорожье. Техногенная катастрофа на территории Украины, которая случилась из-за действий ВС РФ, имеет также долгосрочные последствия, которые угрожают окружающей среде и представляют опасность для людей. Об этом стало известно из информации издания The Guardian от 13 марта на основе исследований ученых.

По данным исследователей, 83 000 тонн тяжелых металлов, которые были частью отложений на дне водоема, взорвало в результате взрыва. Лишь около 1% таких веществ было высвобождено после осушения территории водохранилища, а остальное — попадет в реки, когда осадки размоют отложения наружу.

"Остальные загрязнители попадут в реки, когда дожди размоют отложения, что угрожает здоровью людей в регионе, где речная вода широко используется для восполнения дефицита", — говорится в сообщении.

Опасность кроется в том, что загрязняющие вещества, которые осели на дне водохранилища, обладают способностью накапливаться. Они могут накапливаться путем прохождения через пищевые цепи, оседать в различных организмах, передаваться через растения к животным, а от животных — к людям, говорят ученые.

Только в первые дни подрыва со дна водохранилища высвобождалось от 9 до 17 тысяч тонн фитопланктона ежедневно, что повлекло вероятную гибель 10 тонн макробеспозвоночных, как говорится в сообщении.

Украинка Александра Шумилова, исследовательница вопроса и сотрудница института в городе Лейбниц, что в Германии, говорит, что последствия подрыва на Каховской ГЭС можно сравнивать со взрывом на Чернобыльской АЭС, а именно распространение опасных соединений в окружающей среде — с действием радиации.

В то же время исследователи считают, что на скорость восстановления экосистем региона могут повлиять политические процессы. Все может зависеть от завершения боевых действий и определения подрыва на гидроэлектростанции как экологического военного преступления.

В течение следующих нескольких лет ученые ожидают достижения уровня биоразнообразия на этой территории, равного 80% биоразнообразия экосистемы без дамбы.

Что известно о вероятном восстановлении Каховской ГЭС

Вскоре после подрыва в Украине начали говорить о возможности восстановления разрушенной гидроэлектростанции. Стало известно, что восстановлением станции будут заниматься после завершения российско-украинской войны.

Впоследствии стало известно, что некоторые государства выразили готовность помочь Украине в восстановлении Каховской ГЭС. В частности о таком решении сообщили в Канаде.

Напомним, в октябре 2024 года стало известно о том, что владелец Каховской ГЭС отказался от иска к России.

В июне 2024 года в ГСЧС рассказали о катастрофе, вызванной подрывом гидроэлектростанции.