Владелец Каховской ГЭС отказался от иска к России: в "Укргидроэнерго" объяснили причину

"Укргидроэнерго" не оставляет попытки получить компенсацию за разрушение сооружения в июне 2023 года. Но, как отметили в компании, сейчас идет определение наиболее целесообразного курса действий в соответствии с национальной стратегией.

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"Укргидроэнерго" решило отменить объявленный 15 августа тендер на юридические услуги в арбитражном деле по разрушению россиянами Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом сообщили в генерирующей компании.

Как говорится в сообщении, это решение было принято для обеспечения более широкой национальной стратегии Украины, которая заключается в привлечении России к ответственности за ущерб, нанесенный объектам критической инфраструктуры и обеспечения компенсации за нанесенные разрушения.

Для этого, уверяют в "Укргидроэнерго", будут проведены дополнительные консультации с ключевыми заинтересованными сторонами для определения наиболее целесообразного курса действий, который координируется в партнерстве с союзниками нашей страны.

Подчеркивается, что компания остается преданной делу получения полной компенсации за все убытки, нанесенные войной, которые, кроме разрушения Каховской ГЭС, включают более 140 ракетных ударов по другим объектам компании.

Напомним, в июне 2023 года Украина передала все необходимые данные о подрыве Каховской гидроэлектростанции в Международный уголовный суд в Гааге.

Однако Россия подала на Украину в Гаагу иск за якобы уничтожение плотины Каховской ГЭС. Москва утверждала, что это именно Киев виноват в разрушении важного инфраструктурного объекта из-за "массированных артиллерийских обстрелов".