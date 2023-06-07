"Россию нужно остановить": Украина предоставила в Гаагу информацию о подрыве Каховской ГЭС

Украина готова сотрудничать с МУС и предоставлять все необходимые доказательства, которые собирают прокуроры, для привлечения к ответственности всех виновных в подрыве Каховской ГЭС.

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Украина передала все необходимые данные о подрыве Каховской гидроэлектростанции, проведенном российскими силами, в Международный уголовный суд. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в Telegram.

Согласно информации из ведомства, генеральный прокурор Андрей Костин передал информацию о подрыве дамбы Каховской ГЭС оккупационными силами прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану.

"Также Генпрокурор подписал и направил документ, в котором украинская сторона предоставляет Офису прокурора МУС всю необходимую информацию", — сказано в сообщении ОГП.

Костин отметил, что Украина выражает готовность сотрудничать с Международным уголовным судом и предоставить полный комплект доказательств, которые прокуроры собирают в рамках расследования взрыва Каховской гидроэлектростанции, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, вовлеченных в этот инцидент.

"Россию нужно остановить. Совместно с международным сообществом мы привлечем к ответственности виновников этого и других международных преступлений", — добавил он.

Напомним, что 6 июня в Минобороны ответили, для чего РФ подорвала Каховскую ГЭС. По словам Анны Маляр, в ближайшее время ситуация может закончиться серьезной экологической и гуманитарной катастрофой. Оккупанты пытаются сместить вектор внимания со своих поражений.

Также 6 июня военный эксперт заявил, что ВСУ планировали вернуть контроль над Каховской ГЭС перед подрывом. Эта операция гарантировала бы украинским военным, что российские оккупанты не осуществят подрыв дамбы. Теперь планы пришлось отложить.