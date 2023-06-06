"Получили противоположный эффект": Маляр ответила, для чего РФ подорвала Каховскую ГЭС

По словам замминистра обороны, в ближайшее время ситуация может закончиться серьезной экологической и гуманитарной катастрофой. Оккупанты пытаются сместить вектор внимания со своих поражений.

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Замминистра обороны Анна Маляр считает, что российские оккупанты пытались при помощи подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области остановить контрнаступление ВСУ. Об этом она написала в своем Telegram-канале 6 июня.

По ее словам, несмотря на террористический замысел противник получил противоположный эффект и приостановить процесс деоккупации украинских территорий явно не получится.

При этом, ситуация в ближайшее время может привести к серьезной экологической и гуманитарной катастрофе.

"Целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с происходящих в Белгородской области событий. Вместо этого российские оккупанты получили противоположный эффект", — говорится в сообщении.

Мирные жители на временно оккупированных территориях сейчас находятся в критическом состоянии, ведь подрыв Каховской ГЭС оставил их без пресной воды.

Также затопило позиции российских оккупантов, а это приведет к масштабному смыву минных полей противника и начнется их детонация в хаотичном порядке.

Напомним, утром 6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов, поскольку под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов.

В Кривом Роге вводят ограничения на пользование водой после ситуации на Каховской ГЭС. Председатель Совета обороны Александр Вилкул отметил, что местные власти еще год назад реализовали большой перечень технических мер по обеспечению жизни города.