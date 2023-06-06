"Отримали протилежний ефект": Маляр відповіла, для чого РФ підірвала Каховську ГЕС

За словами заступниці міністра оборони, найближчим часом ситуація може закінчитися серйозною екологічною та гуманітарною катастрофою. Окупанти намагаються змістити вектор уваги зі своїх поразок.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що російські окупанти намагалися за допомогою підриву Каховської гідроелектростанції на Херсонщині зупинити контрнаступ ЗСУ. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі 6 червня.

За її словами, незважаючи на терористичний задум, противник отримав протилежний ефект і призупинити процес деокупації українських територій явно не вийде.

При цьому ситуація найближчим часом може призвести до серйозної екологічної та гуманітарної катастрофи.

"Цілеспрямований підрив дамби було здійснено російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України і змістити вектор уваги суспільства з подій, що відбуваються в Бєлгородській області. Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект", — йдеться у повідомленні.

Мирні жителі на тимчасово окупованих територіях зараз перебувають у критичному стані, адже підрив Каховської ГЕС залишив їх без прісної води.

Також затопило позиції російських окупантів, а це призведе до масштабного змиву мінних полів супротивника і розпочнеться їхня детонація в хаотичному порядку.

Нагадаємо, вранці 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції у Херсонській області. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів, оскільки під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів.

У Кривому Розі запроваджують обмеження на користування водою після ситуації на Каховській ГЕС. Голова Ради оборони Олександр Вілкул зазначив, що місцева влада ще рік тому реалізувала великий перелік технічних заходів щодо забезпечення життя міста.