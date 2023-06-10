Подрыв дамбы Каховской ГЭС: как Россия обвинила Украину в Гааге и что из этого выйдет

Россия надеется сделать Украину виновной в разрушении плотины Каховской ГЭС. Она не только подает это для внутреннего потребителя, но и заявила об этом в Международном суде ООН. По крайней мере об этом утверждают российские дипломаты. Фокус спросил юриста о реальных перспективах доказать вину одной из сторон в Гааге.

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Россия подала на Украину в Гаагу за якобы уничтожение плотины Каховской ГЭС. Официальная Москва в своем сообщении в Международный суд ООН утверждает, что Украина виновата в разрушении важного инфраструктурного объекта из-за "массированных артиллерийских обстрелов".

"Киевский режим не только нанес массированные артиллерийские удары по плотине в ночь на 6 июня, но и намеренно поднял уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки", — накануне заявил российский дипломат Александр Шульгин.

Вероятно, заявление было сделано во время рассмотрения дела "Украина против России" по Донбассу и Крыму, слушания по которому начали в Гааге 6 июня 2023 года. Сейчас Россия начала свой первый раунд устных выступлений по этому делу.

Напомним, ранее Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией двух конвенций ООН — о борьбе с терроризмом и национальной дискриминацией. В нем Украина отмечает, что с 2014 года Россия, нарушая свои обязательства по Конвенции о финансировании терроризма (ICSFT), спровоцировала и поддерживала вооруженное восстание против украинской власти на востоке страны, а также создала "атмосферу насилия и запугивания нерусских этнических групп" в Крыму, нарушив свои обязательства по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Что же касается ситуации с подрывом Каховской дамбы, то Украина подготовила обращения в Международный уголовный суд. Об этом сказал Генеральный прокурор Андрей Костин. Он заверил, Украина направила всю имеющуюся информацию о ходе событий.

Почему юрисдикция Международного суда ООН ограничена

Международный суд — один из шести главных органов Организации Объединенных Наций, утвержденный уставом ООН. Он рассматривает исключительно межгосударственные иски, и не прибегает к рассмотрению конкретных эпизодов.

"Очень сложно оценить, как Россия подала информацию о трагедии на Каховской ГЭС в Международный суд ООН, — говорит Фокусу адвокат Андрей Яковлев, — Вопрос в том, что хотя это и международный суд, для того, чтобы он начал рассматривать дело, должна быть юрисдикция для рассмотрения дела. А с этим проблемы. Потому что юрисдикция предоставляется по согласию сторон. И она бывает или договорная, или Ad hoc (направленная на конкретный случай, решение конкретной проблемы, — ред.) В любом случае стороны должны согласиться, что передают спор на решение суда. То есть этот суд не может принять к рассмотрению любое дело".

А юрисдикция для рассмотрения этим судом в случае Украины и России достаточно ограничена. Например, Украина раньше не могла заявить в Международный суд ООН об оккупации или агрессии РФ, а должна была искать другие возможности — ратифицированные двумя государствами соответствующие конвенции. Поэтому сейчас речь идет о Конвенции о борьбе с терроризмом и национальной дискриминацией.

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"Ведь и Россия, и Украина признали за ними юрисдикцию этого суда, — добавляет он, — хотя по моему мнению первое сомнительно, поскольку Россия не столько осуществляет поддержку терроризма третьих лиц, о чем говорится в соответствующей концепции, проявления которого могут иметь место во время войны, сколько сама является участницей международного вооруженного конфликта, осуществляя агрессию против Украины".

То есть учитывая такие объяснения, Россия также должна искать узкие возможности для заявления иска Россия против Украины. Например, утверждая, что обстрел плотины, который привел к ее разрушению — это умышленное уничтожение людей, которые поддерживают Россию. Мол, Украина знала, что будет затоплен преимущественно левый берег Днепра, а там, мол, живут только те, кто за РФ — "украинцы хотят уничтожить всех, кто поддерживает оккупацию". Что является бесспорной манипуляцией и с юридической точки зрения необоснованным предположением.

Международный уголовный суд: разбирательство без согласия РФ

У кого есть компетенция расследовать это преступление, так это у Международного уголовного суда (МУС), который также расположен в Гааге.

Юристы говорят, что Украина могла уведомить этот суд о преступлении, но Россия — вряд ли, ведь она ранее публично заявила, что не признает юрисдикцию МУС. После объявления подозрений следственный комитет России объявил в розыск судей Международного уголовного суда, которые выдали ордер. Заявление России в МУС — это было бы фактическое признание того, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых считают причастными к депортации украинских детей — не сомнительный, как они говорили ранее.

МУС рассматривает конкретные уголовные правонарушения — военные преступления, преступления против человечности, агрессию и геноцид.

Юристы отмечают: производство может начаться не только после сообщений одной стороны или другой, но и после анализа публичных заявлений и самостоятельного сбора следователями МУС базы доказательств. И если причастные будут установлены, то для МУС не имеет значения, гражданство какой страны они имеют.

"Если будет установлено, что плотину взорвали россияне, то суд не остановит тот факт, что Россия не ратифицировала Римский статут и отозвала даже свою подпись под ним, — объясняет адвокат, — МУС выдают ордер на арест подозреваемых, их должны арестовать в 123 странах государствах мира, которые признают юрисдикцию Гааги".

Потенциально МУС может расследовать подрыв дамбы Каховской ГЭС, впоследствии предоставив ему квалификацию.

"В будущем, когда вода сойдет, можно будет установить, был ли это взрыв или нет. Если не на местности, то по спутниковым снимкам, — рассуждает Андрей Яковлев, — Насколько мне известно, президент Владимир Зеленский делал заявления о том, что нужно провести независимый осмотр состояния дамбы и мы видим, что мировое сообщество, в силу разных причин, не отреагировало. Это отдельная проблема необходимости принятия мер предупреждения техногенных и других опасных по последствиям катастроф в зоне ведения боевых действий. Даже если будет установлено, что плотина разрушилась не в результате взрыва, все равно Россия может быть признана виновной в катастрофе, ведь именно она контролировала плотину, не соблюдая правила ее обслуживания. Россияне не заявляли о наличии непреодолимых препятствий для обслуживания ГЭС".

Сейчас важно понимать, о каких бы сообщениях о международных преступлениях не шла речь, рассмотрение заявлений и дальнейшее возможное расследование — это достаточно долгий процесс, который может затянуться на годы.