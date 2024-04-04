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Военный Фокус Российско-украинская война

Конференция в Гааге: 43 государства подтвердили, что активы РФ будут оставаться замороженными

конференция, Гаага
Фото: Google | Международная конференция в Гааге "Восстановление справедливости в Украине"

Государства согласились совместно работать над созданием специального трибунала для расследования и судебного преследования российских преступлений в Украине, а также способствовать привлечению к ответственности высшие уровни военного и политического руководства РФ.

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На международной конференции в Гааге "Восстановление справедливости в Украине", которая проходила со 2 по 4 апреля, 43 государства мира приняли совместную политическую декларацию, в которой отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Российская Федерация не прекратит свою агрессию против Украины. Декларацию опубликовали на сайте правительства Нидерландов.

"Российские суверенные активы в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными, пока Российская Федерация не прекратит свою агрессию против Украины и не заплатит за ущерб, нанесенный Украине", — говорится в тексте документа.

Кроме того, страны-подписанты еще раз подчеркнули, что Россия должна быть привлечена к ответственности за ее агрессивную войну против Украины.

"Преступления, совершенные в контексте агрессии Российской Федерации против Украины, включая военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии, должны быть полностью расследованы и, в соответствующих случаях, привлечены к ответственности в соответствии с международными стандартами и правами потерпевших", — говорится в декларации.

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Также государства согласились совместно работать над созданием специального трибунала для расследования и судебного преследования российских преступлений в Украине, а также способствовать привлечению к ответственности высшие уровни военного и политического руководства РФ.

"Мы будем настойчиво поощрять все государства рассмотреть возможность подписания и ратификации "Люблянской и Гаагской конвенции о международном сотрудничестве в расследовании и судебном преследовании преступлений геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и других международных преступлений" как можно скорее", — говорится в документе.

Декларацию подписали:

  • Албания;
  • Андорра;
  • Австралия;
  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Босния и Герцеговина;
  • Болгария;
  • Канада;
  • Хорватия;
  • Кипр;
  • Чехия;
  • Дания;
  • Эстония;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Грузия;
  • Германия;
  • Греция;
  • Исландия;
  • Ирландия;
  • Италия;
  • Япония;
  • Латвия;
  • Лихтенштейн;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Молдова;
  • Монако;
  • Черногория;
  • Нидерланды;
  • Новая Зеландия;
  • Северная Македония;
  • Норвегия;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Сан-Марино;
  • Словения;
  • Испания;
  • Швеция;
  • Великобритания;
  • США.

Напомним, 3 апреля издание Politico написало, что Китай, Индонезия и Саудовская Аравия опасаются, что конфискация российских активов создаст прецедент, а они сами могут стать следующими после России. Издание отмечает, что эти три страны могут действовать от имени Путина и не хотят, чтобы ЕС помогал Украине на поле боя.

В этот же день представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что в российско-украинской войне не должно быть победителей и побежденных, вместо этого должен царить мир. Поэтому Китай предлагает приложить усилия для деэскалации и прекращения конфликта путем переговоров.