Конференция в Гааге: 43 государства подтвердили, что активы РФ будут оставаться замороженными
Государства согласились совместно работать над созданием специального трибунала для расследования и судебного преследования российских преступлений в Украине, а также способствовать привлечению к ответственности высшие уровни военного и политического руководства РФ.
На международной конференции в Гааге "Восстановление справедливости в Украине", которая проходила со 2 по 4 апреля, 43 государства мира приняли совместную политическую декларацию, в которой отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Российская Федерация не прекратит свою агрессию против Украины. Декларацию опубликовали на сайте правительства Нидерландов.
"Российские суверенные активы в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными, пока Российская Федерация не прекратит свою агрессию против Украины и не заплатит за ущерб, нанесенный Украине", — говорится в тексте документа.
Кроме того, страны-подписанты еще раз подчеркнули, что Россия должна быть привлечена к ответственности за ее агрессивную войну против Украины.
"Преступления, совершенные в контексте агрессии Российской Федерации против Украины, включая военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии, должны быть полностью расследованы и, в соответствующих случаях, привлечены к ответственности в соответствии с международными стандартами и правами потерпевших", — говорится в декларации.Важно
Также государства согласились совместно работать над созданием специального трибунала для расследования и судебного преследования российских преступлений в Украине, а также способствовать привлечению к ответственности высшие уровни военного и политического руководства РФ.
"Мы будем настойчиво поощрять все государства рассмотреть возможность подписания и ратификации "Люблянской и Гаагской конвенции о международном сотрудничестве в расследовании и судебном преследовании преступлений геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и других международных преступлений" как можно скорее", — говорится в документе.
Декларацию подписали:
- Албания;
- Андорра;
- Австралия;
- Австрия;
- Бельгия;
- Босния и Герцеговина;
- Болгария;
- Канада;
- Хорватия;
- Кипр;
- Чехия;
- Дания;
- Эстония;
- Финляндия;
- Франция;
- Грузия;
- Германия;
- Греция;
- Исландия;
- Ирландия;
- Италия;
- Япония;
- Латвия;
- Лихтенштейн;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Молдова;
- Монако;
- Черногория;
- Нидерланды;
- Новая Зеландия;
- Северная Македония;
- Норвегия;
- Польша;
- Португалия;
- Румыния;
- Сан-Марино;
- Словения;
- Испания;
- Швеция;
- Великобритания;
- США.
Напомним, 3 апреля издание Politico написало, что Китай, Индонезия и Саудовская Аравия опасаются, что конфискация российских активов создаст прецедент, а они сами могут стать следующими после России. Издание отмечает, что эти три страны могут действовать от имени Путина и не хотят, чтобы ЕС помогал Украине на поле боя.
В этот же день представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что в российско-украинской войне не должно быть победителей и побежденных, вместо этого должен царить мир. Поэтому Китай предлагает приложить усилия для деэскалации и прекращения конфликта путем переговоров.