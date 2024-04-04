Конференция в Гааге: 43 государства подтвердили, что активы РФ будут оставаться замороженными

Государства согласились совместно работать над созданием специального трибунала для расследования и судебного преследования российских преступлений в Украине, а также способствовать привлечению к ответственности высшие уровни военного и политического руководства РФ.

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На международной конференции в Гааге "Восстановление справедливости в Украине", которая проходила со 2 по 4 апреля, 43 государства мира приняли совместную политическую декларацию, в которой отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Российская Федерация не прекратит свою агрессию против Украины. Декларацию опубликовали на сайте правительства Нидерландов.

"Российские суверенные активы в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными, пока Российская Федерация не прекратит свою агрессию против Украины и не заплатит за ущерб, нанесенный Украине", — говорится в тексте документа.

Кроме того, страны-подписанты еще раз подчеркнули, что Россия должна быть привлечена к ответственности за ее агрессивную войну против Украины.

"Преступления, совершенные в контексте агрессии Российской Федерации против Украины, включая военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии, должны быть полностью расследованы и, в соответствующих случаях, привлечены к ответственности в соответствии с международными стандартами и правами потерпевших", — говорится в декларации.

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Также государства согласились совместно работать над созданием специального трибунала для расследования и судебного преследования российских преступлений в Украине, а также способствовать привлечению к ответственности высшие уровни военного и политического руководства РФ.

"Мы будем настойчиво поощрять все государства рассмотреть возможность подписания и ратификации "Люблянской и Гаагской конвенции о международном сотрудничестве в расследовании и судебном преследовании преступлений геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и других международных преступлений" как можно скорее", — говорится в документе.

Декларацию подписали:

Албания;

Андорра;

Австралия;

Австрия;

Бельгия;

Босния и Герцеговина;

Болгария;

Канада;

Хорватия;

Кипр;

Чехия;

Дания;

Эстония;

Финляндия;

Франция;

Грузия;

Германия;

Греция;

Исландия;

Ирландия;

Италия;

Япония;

Латвия;

Лихтенштейн;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Молдова;

Монако;

Черногория;

Нидерланды;

Новая Зеландия;

Северная Македония;

Норвегия;

Польша;

Португалия;

Румыния;

Сан-Марино;

Словения;

Испания;

Швеция;

Великобритания;

США.

Напомним, 3 апреля издание Politico написало, что Китай, Индонезия и Саудовская Аравия опасаются, что конфискация российских активов создаст прецедент, а они сами могут стать следующими после России. Издание отмечает, что эти три страны могут действовать от имени Путина и не хотят, чтобы ЕС помогал Украине на поле боя.

В этот же день представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что в российско-украинской войне не должно быть победителей и побежденных, вместо этого должен царить мир. Поэтому Китай предлагает приложить усилия для деэскалации и прекращения конфликта путем переговоров.