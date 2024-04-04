Конференція в Гаазі: 43 держави підтвердили, що активи РФ залишатимуться замороженими

Держави погодились спільно працювати над створенням спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування російських злочинів в Україні, а також сприяти притягненню до відповідальності найвищі рівні військового та політичного керівництва РФ.

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На міжнародній конференції в Гаазі "Відновлення справедливості в Україні", яка тривала з 2 по 4 квітня, 43 держави світу ухвалили спільну політичну декларацію, в якій зазначили, що російські активи залишатимуться замороженими, доки Російська Федерація не припинить свою агресію проти України. Декларацію опублікували на сайті уряду Нідерландів.

"Російські суверенні активи в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими, доки Російська Федерація не припинить свою агресію проти України та не заплатить за шкоду, завдану Україні", — йдеться в тексті документа.

Крім того, країни-підписанти ще раз наголосили, що Росія має бути притягнута до відповідальності за її агресивну війну проти України.

"Злочини, вчинені в контексті агресії Російської Федерації проти України, включно з воєнними злочинами, злочинами проти людяності та злочином агресії, мають бути повністю розслідувані та, у відповідних випадках, притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародних стандартів та права потерпілих", — зазначено у декларації.

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Також держави погодились спільно працювати над створенням спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування російських злочинів в Україні, а також сприяти притягненню до відповідальності найвищі рівні військового та політичного керівництва РФ.

"Ми наполегливо заохочуватимемо всі держави розглянути можливість підписання та ратифікації "Люблянської та Гаазької конвенції про міжнародне співробітництво у розслідуванні та судовому переслідуванні злочинів геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів" якомога швидше", — йдеться у документі.

Декларацію підписали:

Албанія;

Андорра;

Австралія;

Австрія;

Бельгія;

Боснія та Герцеговина;

Болгарія;

Канада;

Хорватія;

Кіпр;

Чехія;

Данія;

Естонія;

Фінляндія;

Франція;

Грузія;

Німеччина;

Греція;

Ісландія;

Ірландія;

Італія;

Японія;

Латвія;

Ліхтенштейн;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Молдова;

Монако;

Чорногорія;

Нідерланди;

Нова Зеландія;

Північна Македонія;

Норвегія;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Сан-Марино;

Словенія;

Іспанія;

Швеція;

Велика Британія;

США.

Нагадаємо, 3 квітня видання Politico написало, що Китай, Індонезія та Саудівська Аравія побоюються, що конфіскація російських активів створить прецедент, а вони самі можуть стати наступними після Росії. Видання зазначає, що ці три країни можуть діяти від імені Путіна і не хочуть, щоб ЄС допомагав Україні на полі бою.

В цей же день речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що в російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених, натомість повинен панувати мир. Тому Китай пропонує докласти зусиль для деескалації та припинення конфлікту шляхом переговорів.