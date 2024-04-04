Конференція в Гаазі: 43 держави підтвердили, що активи РФ залишатимуться замороженими
Держави погодились спільно працювати над створенням спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування російських злочинів в Україні, а також сприяти притягненню до відповідальності найвищі рівні військового та політичного керівництва РФ.
На міжнародній конференції в Гаазі "Відновлення справедливості в Україні", яка тривала з 2 по 4 квітня, 43 держави світу ухвалили спільну політичну декларацію, в якій зазначили, що російські активи залишатимуться замороженими, доки Російська Федерація не припинить свою агресію проти України. Декларацію опублікували на сайті уряду Нідерландів.
"Російські суверенні активи в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими, доки Російська Федерація не припинить свою агресію проти України та не заплатить за шкоду, завдану Україні", — йдеться в тексті документа.
Крім того, країни-підписанти ще раз наголосили, що Росія має бути притягнута до відповідальності за її агресивну війну проти України.
"Злочини, вчинені в контексті агресії Російської Федерації проти України, включно з воєнними злочинами, злочинами проти людяності та злочином агресії, мають бути повністю розслідувані та, у відповідних випадках, притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародних стандартів та права потерпілих", — зазначено у декларації.Важливо
Також держави погодились спільно працювати над створенням спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування російських злочинів в Україні, а також сприяти притягненню до відповідальності найвищі рівні військового та політичного керівництва РФ.
"Ми наполегливо заохочуватимемо всі держави розглянути можливість підписання та ратифікації "Люблянської та Гаазької конвенції про міжнародне співробітництво у розслідуванні та судовому переслідуванні злочинів геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів" якомога швидше", — йдеться у документі.
Декларацію підписали:
- Албанія;
- Андорра;
- Австралія;
- Австрія;
- Бельгія;
- Боснія та Герцеговина;
- Болгарія;
- Канада;
- Хорватія;
- Кіпр;
- Чехія;
- Данія;
- Естонія;
- Фінляндія;
- Франція;
- Грузія;
- Німеччина;
- Греція;
- Ісландія;
- Ірландія;
- Італія;
- Японія;
- Латвія;
- Ліхтенштейн;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Молдова;
- Монако;
- Чорногорія;
- Нідерланди;
- Нова Зеландія;
- Північна Македонія;
- Норвегія;
- Польща;
- Португалія;
- Румунія;
- Сан-Марино;
- Словенія;
- Іспанія;
- Швеція;
- Велика Британія;
- США.
Нагадаємо, 3 квітня видання Politico написало, що Китай, Індонезія та Саудівська Аравія побоюються, що конфіскація російських активів створить прецедент, а вони самі можуть стати наступними після Росії. Видання зазначає, що ці три країни можуть діяти від імені Путіна і не хочуть, щоб ЄС допомагав Україні на полі бою.
В цей же день речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що в російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених, натомість повинен панувати мир. Тому Китай пропонує докласти зусиль для деескалації та припинення конфлікту шляхом переговорів.