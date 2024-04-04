Президент Польщі хоче, щоб члени НАТО робили внески як у часи Холодної війни

Анджей Дуда надіслав листи лідерам держав, що входять до НАТО із закликом збільшити внески до Північноатлантичного Альянсу з 2 до 3% ВВП, як це було у часи Холодної війни.

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Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що збільшення військових витрат є обґрунтованим та потрібним в умовах, коли Росія веде агресивну загарбницьку війну в Україні. Він надіслав листи всім лідерам країн НАТО, а також генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, де сформулював пропозицію щодо збільшення оборонних внесків з 2 до 3 відсотків ВВП країн-членів альянсу. Про це він сказав під час промови, присвяченої 75-й річниці підписання Північноатлантичного договору, повідомило RMF24.

"Своєю агресивною політикою, відновленням російського імперіалізму, агресією проти України Росія чітко і ясно показала, що — на жаль — вона повертається у своїй політиці до часів Холодної війни, коли Радянський Союз проводив агресивну політику проти інших країн. Росія повертається до тих амбіцій і повинна отримати таку ж відповідь, яку вона отримала тоді", — сказав Дуда.

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Президент Польщі нагадав, що на той час країни НАТО витрачали 3% ВВП на свою оборону.

"Сьогодні ми повинні повернутися до цього рівня. Мій лист відкриває дискусію на цю тему. Водночас він містить чітку вказівку на те, що ми повинні обговорити цю тему на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні", — зазначив Дуда.

Він визнав, що це будуть довгі дебати, але досягти консенсусу з цього питання вкрай важливо та потрібно.

Нагадаємо, 3 квітня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща повністю підтримує створення військового фонду на 100 млрд євро, який планує створити НАТО для військової та фінансової підтримки України.

19 березня Анджей Дуда заявив, що Російська Федерація може атакувати країни НАТО у 2026 або 2027 році, тому потрібно створити стримувальний чинник, який гарантуватиме, що росіяни не нападуть на цей військовий альянс.