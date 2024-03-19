РФ може атакувати НАТО у 2026 році: Дуда розповів, як стримати противника

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що потрібно створити стримувальний чинник, який гарантуватиме, що росіяни не нападуть на НАТО. З його слів, ніхто не хоче війни.

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Російська Федерація може атакувати країни НАТО у 2026 або 2027 році. Президент Польщі Анджей Дуда закликав Альянс збільшити свої витрати на оборону. Про це він повідомив в інтерв'ю CNBC.

Зі слів Дуди, потрібно збільшити військові внески до 3% через повідомлення про те, що Москва може бути готовою націлитися на Альянс протягом кількох років.

Польський президент з посиланням на німецькі дослідження заявив, що є докази, які свідчать, що президент РФ Володимир Путін подвоює перехід до військової економіки з метою нападу на НАТО у 2026 або 2027 роках. Це повідомлення слідує після звітів данської розвідки від лютого про те, що Москва може атакувати Альянс протягом трьох–пʼяти років. Проте журналісти CNBC не змогли перевірити змісти цих звітів.

"У нас є два–три роки, протягом яких ми можемо збільшити наші зусилля, запастися боєприпасами та виробляти зброю, щоб максимізувати європейську безпеку, підготуватися та переконатися, що вторгнення не відбудеться", — сказав Дуда.

З його слів, це потрібно зробити для того, аби не вплутатися в бій. Він наголосив, що варто створити такий стримувальний чинник, який гарантує, що на НАТО не нападуть.

"У цьому вся суть, тому що ніхто з нас не хоче війни", — додав він.

Нагадаємо, 18 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що не виключає початку повномасштабного конфлікту між РФ і НАТО. З його слів, це буде за один крок від Третьої світової.

Того ж дня у ЗМІ розповіли, що в Румунії розпочалося будівництво найбільшої бази НАТО у всій Європі. Зокрема, площа військового обʼєкту становитиме 2800 гектарів, тоді як загальний периметр — 30 кілометрів.