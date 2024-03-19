РФ может атаковать НАТО в 2026 году: Дуда рассказал, как сдержать противника

Президент Польши Анджей Дуда считает, что нужно создать сдерживающий фактор, который будет гарантировать, что россияне не нападут на НАТО. По его словам, никто не хочет войны.

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Российская Федерация может атаковать страны НАТО в 2026 или 2027 году. Президент Польши Анджей Дуда призвал Альянс увеличить свои расходы на оборону. Об этом он сообщил в интервью CNBC.

По словам Дуды, нужно увеличить военные взносы до 3% из-за сообщений о том, что Москва может быть готова нацелиться на Альянс в течение нескольких лет.

Польский президент со ссылкой на немецкие исследования заявил, что есть доказательства, свидетельствующие, что президент РФ Владимир Путин удваивает переход к военной экономике с целью нападения на НАТО в 2026 или 2027 году. Это сообщение следует после отчетов датской разведки от февраля о том, что Москва может атаковать Альянс в течение трех-пяти лет. Однако журналисты CNBC не смогли проверить содержание этих отчетов.

"У нас есть два-три года, в течение которых мы можем увеличить наши усилия, запастись боеприпасами и производить оружие, чтобы максимизировать европейскую безопасность, подготовиться и убедиться, что вторжение не произойдет", — сказал Дуда.

По его словам, это нужно сделать для того, чтобы не ввязаться в бой. Он отметил, что стоит создать такой сдерживающий фактор, который гарантирует, что на НАТО не нападут.

"В этом вся суть, потому что никто из нас не хочет войны", — добавил он.

Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин заявил, что не исключает начала полномасштабного конфликта между РФ и НАТО. По его словам, это будет в одном шаге от Третьей мировой.

В тот же день в СМИ рассказали, что в Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО во всей Европе. В частности, площадь военного объекта составит 2800 гектаров, тогда как общий периметр — 30 километров.