Власник Каховської ГЕС відмовився від позову до Росії: в "Укргідроенерго" пояснили причину

"Укргідроенерго" не полишає спроби отримати компенсацію за руйнування споруди у червні 2023 року. Але, як наголосили у компанії, наразі триває визначення найбільш доцільного курсу дій відповідно до національної стратегії.

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"Укргідроенерго" вирішило скасувати оголошений 15 серпня тендер на юридичні послуги в арбітражній справі щодо руйнування росіянами Каховської гідроелектростанції (ГЕС) у Херсонській області. Про це повідомили в генеруючій компанії.

Як йдеться у повідомленні, це рішення було прийнято для забезпечення ширшій національній стратегії України, яка полягає у притягненні Росії до відповідальності за шкоду, завдану об'єктам критичної інфраструктури та забезпечення компенсації за завдані руйнування.

Для цього, запевняють в "Укргідроенерго", будуть проведені додаткові консультації з ключовими зацікавленими сторонами для визначення найбільш доцільного курсу дій, який координується у партнерстві з союзниками нашої країни.

Підкреслюється, що компанія залишається відданою справі отримання повної компенсації за всі збитки, завдані війною, які, окрім руйнування Каховської ГЕС, включають понад 140 ракетних ударів по інших об'єктах компанії.

Нагадаємо, у червні 2023 року Україна передала всі необхідні дані щодо підриву Каховської гідроелектростанції до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Натомість Росія подала на Україну в Гаагу позов за нібито знищення греблі Каховської ГЕС. Москва стверджувала, що це саме Київ винен у руйнації важливого інфраструктурного об'єкта через "масовані артилерійські обстріли".