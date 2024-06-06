Никто не понимал масштабы: в ГСЧС рассказали о катастрофе из-за подрыва Каховской ГЭС

Как рассказал представитель ГСЧС Владислав Белоножко, в таких ситуациях люди часто не понимают, насколько серьезная угроза.

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Когда российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, никто из спасателей не понимал, какие масштабы катастрофы будут. Однако все догадывались, что придется выложиться "на полную". Об этом в интервью "Суспільному" рассказал начальник аварийно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области Владислав Белоножко.

По его словам, о произошедшем он узнал из новостей. Спасателей подняли по тревоги. Привлекали к эвакуации жителей Херсона всех, кого можно было привлечь.

"Первый выезд был на Остров, район Гидропарка. Тогда вода только прибывала туда, было десять-одиннадцать часов. Никто не понимал, какие масштабы будут. Были условные прогнозы, какое будет затопление, но конкретно никто не знал. И мы уже действовали по ситуации", — рассказал Владислав.

Он отметил, что задачами спасателей были эвакуация, оповещение и помощь. Сколько людей вывезли, не помнит. Массовая эвакуация началась со второго дня.

Владислав рассказал, что одна женщина не хотела покидать дом без своей овчарки. Вода поднялась так сильно, что к зданию пришлось подплыть на лодке. Правда, собака не хотела даваться в руки спасателей. Ее пытались поймать 5 раз, но она убегала. Поэтому женщину пришлось забрать без животного.

По словам спасателя, в таких ситуациях люди часто не понимают, насколько серьезная угроза. Уже через два часа после эвакуации вода была в комнате женщины и продолжала подниматься. К счастью, на следующий день собаку удалось найти и спасти.

По словам сотрудника ГСЧС такого масштаба катастроф еще не было и опыта никто не имел, как действовать в этой ситуации. Все знали в теории, как вода себя ведет, когда затопляются территории по которым ты можешь пройти. А когда все под водой, то ориентиры теряются.

Он отметил, что в первые дни течение было очень мощным и надо было иметь опыт управления лодкой, чтобы передвигаться по городу. Вода была грязной, на винт наматывало разный мусор. Из-за этого глушился мотор и лодку могло унести течением.

Владислав Белоножко об эвакуации жителей в Херсонской области

Напомним, в Силах обороны рассказали о последствиях подрыва Каховской ГЭС ВС РФ. По словам пограничников, большие участки суши, которые ранее были скрыты под водой, теперь начали зарастать деревьями и другой растительностью.