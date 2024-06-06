Ніхто не розумів масштаби: у ДСНС розповіли про катастрофу через підрив Каховської ГЕС

Як розповів представник ДСНС Владислав Білоножко, у таких ситуаціях люди часто не розуміють, наскільки серйозна загроза.

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Коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, ніхто з рятувальників не розумів, які масштаби катастрофи будуть. Проте всі здогадувалися, що доведеться викластися "на повну". Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів начальник аварійно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Херсонській області Владислав Білоножко.

За його словами, про подію він дізнався з новин. Рятувальників підняли за тривогою. Залучали до евакуації жителів Херсона всіх, кого можна було залучити.

"Перший виїзд був на Острів, район Гідропарку. Тоді вода тільки прибувала туди, було десять-одинадцять годин. Ніхто не розумів, які масштаби будуть. Були умовні прогнози, яке буде затоплення, але конкретно ніхто не знав. І ми вже діяли за ситуацією", — розповів Владислав.

Він зазначив, що завданнями рятувальників були евакуація, оповіщення та допомога. Скільки людей вивезли, не пам'ятає. Масова евакуація почалася з другого дня.

Владислав розповів, що одна жінка не хотіла залишати будинок без своєї вівчарки. Вода піднялася так сильно, що до будівлі довелося підпливти на човні. Щоправда, собака не хотів даватися в руки рятувальників. Його намагалися спіймати 5 разів, але він тікав. Тож жінку довелося забрати без тварини.

За словами рятувальника, у таких ситуаціях люди часто не розуміють, наскільки серйозна загроза. Уже через дві години після евакуації вода була в кімнаті жінки і продовжувала підніматися. На щастя, наступного дня собаку вдалося знайти і врятувати.

За словами співробітника ДСНС такого масштабу катастроф ще не було і досвіду ніхто не мав, як діяти в цій ситуації. Усі знали в теорії, як вода поводиться, коли затоплюються території, якими ти можеш пройти. А коли все під водою, то орієнтири втрачаються.

Він зазначив, що в перші дні течія була дуже потужною і треба було мати досвід керування човном, щоб пересуватися містом. Вода була брудною, на гвинт намотувало різне сміття. Через це глушився мотор і човен могло забрати течією.

Владислав Білоножко про евакуацію жителів у Херсонській області

Нагадаємо, у Силах оборони розповіли про наслідки підриву Каховської ГЕС ЗС РФ. За словами прикордонників, великі ділянки суші, які раніше були приховані під водою, тепер почали заростати деревами та іншою рослинністю.