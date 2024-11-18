Как уберечь бытовую технику во время отключений света, — советы ГСЧС

В ГСЧС рассказали о правилах, соблюдая которые можно уберечь бытовую технику от перепада напряжения во время действия графиков отключения света.

В период применения графиков отключения света важно уберечь бытовую технику от перепада напряжения после восстановления электроснабжения. ГСЧС рассказывает о нескольких правилах, благодаря которым имущество будет целым и невредимым.

Графики отключения света: как уберечь бытовую технику от перепада напряжения

Во время применения графиков отключения света важно отключать электроприборы от сети. Также необходимо использовать стабилизаторы напряжения.

Электроприборы лучше включать только через полчаса после подачи тока в соответствии с графиками отключений света. Делать это лучше поэтапно — тогда не будет резкого скачка потребления.

Покупать лучше сертифицированные электроприборы и электротехнику в лицензированных точках продаж. Использовать их следует в соответствии с инструкцией.

Во время применения графиков отключения света следует контролировать использование приборов обогрева и генераторов. Также не стоит применять газовые плиты для обогрева помещений и не устанавливать выключатели, переключатели и электророзетки на горючие основания (конструкции).

В случае действия графика отключения света не стоит самостоятельно восстанавливать электроснабжение путем вмешательства в электрощитовые домов. Спасатели также порекомендовали в этом случае использовать электрогенераторы только вне помещений и не пытаться развести для обогрева костер в помещении.

В понедельник, 18 ноября, эксперты рассказывали, когда может улучшиться ситуация с электроэнергией и графики отключений света перестанут действовать. В этом случае все зависит от региона.

Добавим, что энергетический эксперт, председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что Киев и Киевскую область ожидают значительные блэкауты из-за ухудшения погодных условий. Графики веерных отключений на остальной территории Украины будут зависеть от работы энергообъектов в регионах.