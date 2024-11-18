Як вберегти побутову техніку під час відключень світла, — поради ДСНС

В ДСНС розповіли про правила, дотримуючись яких можна уберегти побутову техніку від перепаду напруги під час дії графіків відключення світла.

В період застосування графіків відключення світла важливо уберегти побутову техніку від перепаду напруги після відновлення електропостачання. ДСНС розповідає про декілька правил, завдяки яким майно буде цілим та неушкодженим.

Графіки відключення світла: як уберегти побутову техніку від перепаду напруги

Під час застосування графіків відключення світла важливо відключати електроприлади від мережі. Також необхідно використовувати стабілізатори напруги.

Електроприлади краще включати лише через пів години після подачі струму відповідно до графіків відключень світла. Робити це краще поетапно — тоді не буде різкого стрибка споживання.

Купувати краще сертифіковані електроприлади та електротехніку в ліцензованих точках продажу. Використовувати їх слід відповідно до інструкції.

Під час застосування графіків відключення світла слід контролювати використання приладів обігріву та генераторів. Також не варто застосовувати газові плити для обігріву приміщень і не встановлювати вимикачі, перемикачі та електророзетки на горючі основи (конструкції).

У випадку дії графіку відключення світла не варто самостійно відновлювати електропостачання шляхом втручання в електрощитові будинків. Рятувальники також порекомендували в цьому випадку використовувати електрогенератори тільки поза межами приміщень і не намагатись розвести для обігріву вогнище у приміщенні.

В понеділок, 18 листопада, експерти розповідали, коли може покращитись ситуація з електроенергією і графіки відключень світла перестануть діяти. В цьому випадку все залежить від регіону.

Додамо, що енергетичний експерт, голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв зазначив, що Київ та Київську область очікують значні блекаути через погіршення погодних умов. Графіки віялових відключень на решті території України будуть залежати від роботи енергооб'єктів в регіонах.