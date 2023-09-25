Подрыв Каховской ГЭС: Канада поможет отстроить станцию

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Канада поможет Украине восстановить Каховскую ГЭС, а также реконструировать Каневскую гидроэлектростанцию.

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В Украине из-за российских оккупантов летом 2023 года произошла самая большая техногенная катастрофа за последние несколько десятков лет — взрыв на Каховской ГЭС. В результате под водой оказались десятки населенных пунктов, а на месте водохранилища появился сухой пустырь. Но после победы в войне против России украинское правительство собирается полностью восстановить разрушенную ГЭС. Помочь в этом уже пообещала Канада, сообщил в своем видеообращении 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, уже существуют договоренности с правительствами Канады и бизнесом. Так, например, принято решение о зоне свободной торговли между странами.

"В Оттаве — договоренность о восстановлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской", — рассказал он.

Президент также отметил, что сейчас канадские и американские компании (инвесторы — ред.) заинтересованы в том, чтобы открывать свои представительства в Украине. Также достигнуто взаимопонимание с оборонными компаниями на уровне Минстратегпрома.

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Как сообщалось, 21 сентября в Канаде состоялась встреча Джастина Трюдо и Владимира Зеленского. В Оттаве они говорили о поддержке Украины и подписали соглашение "о продолжении укрепления экономических связей между странами".

Напомним, утром 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу на Каховской ГЭС. Из-за взрыва рухнула конструкция и мощные потоки воды затопили огромную территорию ниже по руслу Днепра, спровоцировав экологическую катастрофу.

7 августа Кабмин Украины сообщил о предоставления единовременной денежной помощи людям, оставшимся остались без урожая в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. Помощь предоставляли жителям Николаевской и Херсонской областей, которые владели земельными участками для ведения личного крестьянского хозяйства. Размер помощи составляет 3 318 гривен за одну сотку земельного участка.

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Как ранее писал Фокус, по оценкам главы "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, на восстановление Каховской ГЭС Украине понадобится от 800 млн долларов до 1 млрд.