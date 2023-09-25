Підрив Каховської ГЕС: Канада допоможе відбудувати станцію

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Канада допоможе Україні відновити Каховську ГЕС, а також реконструювати Канівську гідроелектростанцію.

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В Україні через російських окупантів влітку 2023 року сталася найбільша техногенна катастрофа за останні кілька десятків років — вибух на Каховській ГЕС. У результаті під водою опинилися десятки населених пунктів, а на місці водосховища з'явився сухий пустир. Але після перемоги у війні проти Росії український уряд збирається повністю відновити зруйновану ГЕС. Допомогти в цьому вже пообіцяла Канада, повідомив у своєму відеозверненні 24 вересня президент України Володимир Зеленський.

За його словами, вже існують домовленості з урядами Канади та бізнесом. Так, наприклад, ухвалено рішення про зону вільної торгівлі між країнами.

"В Оттаві — домовленість про відновлення Каховської ГЕС і реконструкцію Канівської", — розповів він.

Президент також зазначив, що зараз канадські та американські компанії (інвестори — ред.) зацікавлені в тому, щоб відкривати свої представництва в Україні. Також досягнуто взаєморозуміння з оборонними компаніями на рівні Мінстратегпрому.

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Як повідомлялося, 21 вересня в Канаді відбулася зустріч Джастіна Трюдо і Володимира Зеленського. В Оттаві вони говорили про підтримку України та підписали угоду "про продовження зміцнення економічних зв'язків між країнами".

Нагадаємо, вранці 6 червня російські окупанти підірвали дамбу на Каховській ГЕС. Через вибух завалилася конструкція і потужні потоки води затопили величезну територію нижче по руслу Дніпра, спровокувавши екологічну катастрофу.

7 серпня Кабмін України повідомив про надання одноразової грошової допомоги людям, які залишилися без врожаю внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. Допомогу надавали жителям Миколаївської та Херсонської областей, які володіли земельними ділянками для ведення особистого селянського господарства. Розмір допомоги становить 3 318 гривень за одну сотку земельної ділянки.

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Як раніше писав Фокус, за оцінками глави "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, на відновлення Каховської ГЕС Україні знадобиться від 800 млн доларів до 1 млрд.