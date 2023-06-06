Теракт на Каховській ГЕС: скільки коштуватиме відновлення станції і навіщо це Україні

За словами голови "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, окрім стабілізаційної ролі для енергосистеми, водосховище Каховської ГЕС забезпечувало водою величезну кількість українців та підприємств.

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Наново відбудувати Каховську ГЕС у Херсонській області, яку 6 червня зруйнували російські окупаційні війська, коштуватиме від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів. Про це заявив в інтерв'ю виданню "Forbes Ukraine" голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Крім самої станції відбудовувати доведеться бруківку та залізничний перехід. Все це зруйновано", — зазначив він.

За словами Ігоря Сироти, збудувати Каховську ГЕС наново можна протягом п'яти років, якщо роботи триватимуть 24 на 7.

"Сьогодні вже проговорили це питання з проєктним інститутом. До нас уже звернулися будівельники з Італії та Туреччини", — додав голова "Укргідроенерго".

Він також зазначив, що окрім стабілізаційної ролі для енергосистеми, водосховище Каховської ГЕС забезпечувало водою величезну кількість українців та підприємства.

Підрив Каховської ГЕС: що буде з енергостабільністю України

За словами експерта з енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, зараз енергосистема не змінює свого режиму роботи. Отже, споживачам забезпечується надання послуг з електропостачання.

"Для нашої енергосистеми, безумовно, пошкодження ГЕС — це втрата потужностей, але це не матиме суттєвого впливу на систему, адже станція вже не генерувала електроенергію. А з урахуванням падіння рівня споживання рівень впливу на енергосистему мінімальний, якщо не нульовий. Якщо порівняти з іншими наслідками — соціальними, екологічними, гуманітарними, то втрата Каховської ГЕС саме з точки зору генерації електроенергії — взагалі ні про що.

Ба більше, опитані Фокусом експерти кажуть, що має пройти щонайменше кілька днів, щоб зрозуміти, як підрив ГЕС впливатиме на ситуацію в енергосистемі. Однак сьогодні, 6 червня, в компанії "Укренерго" заявили, що підрив російськими окупаційними військами Каховської ГЕС та спричинені цим руйнування не вплинули на стабільну роботу енергосистеми, а "Укренерго" спільно з "Укргідроенерго" контролюють ситуацію, проводиться оцінка ризиків.

Раніше міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець заявляв про те, що внаслідок падіння рівня води в Каховському водосховищі без доступу до питної води можуть залишитися понад 1 млн українців.