Підрив Каховської ГЕС: чи загрожує це стабільності електропостачання в Україні

Організований ЗС РФ нічний теракт на Каховській ГЕС матиме значні наслідки для екології, гуманітарної сфери та економіки країни. Не заперечуються і проблеми з електроенергією, також під загрозою — ситуація на окупованій Запорізькій АЕС.

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Здійснений окупантами підрив Каховської ГЕС наразі не призвів до аварійних відключень електроенергії, а також коливань обсягів виробленої в країні електроенергії, проте ситуація може розвиватися по-різному, залежно від рівня підтоплень територій внаслідок пошкодження гідроелектростанції. Про це Фокусу розповіли опитані експерти.

"Останній час Каховська ГЕС вже не працювала, вона припинила генерувати електроенергію. Вона в енергосистемі вже не відігравала тієї ролі, що раніше. Питання, як компанія "Укргідроенерго" буде балансувати роботу тепер, залежно від рівня води, скільки води буде в Каховському водосховищі. Виробництво електроенергії — на це підрив ГЕС, вочевидь, не матиме впливу. Хоча важливо враховувати стан інших українських ГЕС та плани графіків ремонтів на цих станціях. Теоретично, підрив Каховської ГЕС не повинен вплинути на виробництво електроенергії іншими станціями", — розповів Фокусу Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.

За словами експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокопа, зараз енергосистема не змінює свого режиму роботи. А отже, споживачам забезпечується надання послуг з електропостачання.

"Для нашої енергосистеми, безумовно, пошкодження ГЕС — це втрата потужностей, але це не матиме суттєвого впливу на систему, адже станція вже не генерувала електроенергію. А з урахуванням падіння рівня споживання, вплив на енергосистему мінімальний, якщо не нульовий. Якщо порівняти з іншими наслідками — соціальними, екологічними, гуманітарними, то втрата Каховської ГЕС саме з точки зору генерації електроенергії — то взагалі ні про що. Ключове — саме ці наслідки, гуманітарні, соціальні, економічні, пов’язані із затопленням території", — каже Андріан Прокіп.

Експерти впевнені, що повинно пройти не менше кількох днів, щоб зрозуміти, яким чином підрив ГЕС впливатиме на ситуацію в енергосистемі. Проте сьогодні, 6 червня, у компанії "Укренерго" заявили, що підрив російськими окупаційними військами Каховської ГЕС та спричинені цим руйнування наразі не вплинули на стабільну роботу енергосистеми, а "Укренерго" спільно з "Укргідроенерго" контролюють ситуацію, проводиться оцінка ризиків.

"Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Триває ремонтна кампанія на багатьох електростанціях, тож в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію. Тому упродовж дня просимо розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечірніх годин на інші періоди доби", — кажуть в "Укренерго".

Одним з ризиків, які очікуються внаслідок теракту росіян, в Міненерго назвали підтоплення Херсонської ТЕЦ. "Через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н "Острів"), можливі проблеми з водопостачанням", — йдеться в повідомленні Міненерго.

Що ж стосується ситуації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, то експерти кажуть, що на кілька тижнів станція точно має бути забезпечена потрібним обсягом води, необхідної для охолодження конденсаторів турбін і систем безпеки АЕС. "ЗАЕС наступні кілька тижнів нічого не загрожує (в питанні водопостачання для охолодження), але потім стане зрозумілим, чи є загрози", — каже Андріан Прокіп. Тим часом, у МАГАТЕ сьогодні, 6 червня, заявили, що за ситуацією на ЗАЕС спостерігають експерти агентства, а ризиків ядерній безпеці МАГАТЕ поки що не бачить.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС, звідки вода надходить до Запорізької АЕС і забезпечує роботу станції.

Як повідомляв Фокус, внаслідок підриву ГЕС вода з Дніпра вже затоплює окуповану Нову Каховку та підібралася до Херсона.