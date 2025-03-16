"Токсична бомба уповільненої дії": науковці дослідили наслідки підриву Каховської ГЕС, — The Guardian

Дослідники порівнюють наслідки впливу підриву дамби на довкілля із тими, що виникли через вибух на Чорнобильській АЕС, зокрема з дією радіації.

Related video

Підрив Каховської гідроелектростанції у 2023 році спричинив низку проблем для України, серед яких втрата Каховського водосховища, 1,5-2 мільярди кВтг електроенергії та глибоководний шлях з Чорного моря до Запоріжжя. Техногенна катастрофа на території України, яка трапилася через дії ЗС РФ, має також довгострокові наслідки, які загрожують навколишньому середовищу та становлять небезпеку для людей. Про це стало відомо з інформації видання The Guardian від 13 березня на основі досліджень науковців.

За даними дослідників, 83 000 тонн важких металів, які були частиною відкладень на дні водойми, підірвало внаслідок вибуху. Лише близько 1% таких речовин було вивільнено після осушення території водосховища, а решта — потрапить до річок, коли опади розмиють відкладення назовні.

"Решта забруднювачів потрапить до річок, коли дощі розмиють відкладення, що загрожує здоров'ю людей у регіоні, де річкова вода широко використовується для заповнення дефіциту", — йдеться у повідомленні.

Небезпека криється в тому, що забруднювальні речовини, які осіли на дні водосховища, мають здатність накопичуватися. Вони можуть накопичуватися шляхом проходження через харчові ланцюги, осідати в різноманітних організмах, передаватися через рослини до тварин, а від тварин — до людей, кажуть науковці.

Лише у перші дні підриву з дна водосховища вивільнялося від 9 до 17 тисяч тонн фітопланктону щодня, що спричинило ймовірну гибель 10 тонн макробезхребетних, як йдеться у повідомленні.

Українка Олександра Шумілова, дослідниця питання та співробітниця інституту у місті Лейбніц, що у Німеччині, каже, що наслідки підриву на Каховській ГЕС можна порівнювати із вибухом на Чорнобильській АЕС, а саме поширення небезпечних сполук у навколишньому середовищі — з дією радіації.

Водночас дослідники вважають, що на швидкість відновлення екосистем регіону можуть вплинути політичні процеси. Все може залежати від завершення бойових дій та визначення підриву на гідроелектростанції як екологічного воєнного злочину.

Упродовж наступних кількох років науковці очікують досягнення рівня біорізноманіття на цій території, що дорівнює 80% біорізноманіття екосистеми без дамби.

Що відомо про ймовірну відбудову Каховської ГЕС

Невдовзі після підриву в Україні почали говорити про можливості відбудови зруйнованої гідроелектростанції. Стало відомо, що відновленням станції будуть займатися після завершення російсько-української війни.

Згодом стало відомо, що деякі держави висловили готовність допомогти Україні у відбудові Каховської ГЕС. Зокрема про таке рішення повідомили у Канаді.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року стало відомо про те, що власник Каховської ГЕС відмовився від позову до Росії.

У червні 2024 року у ДСНС розповіли про катастрофу, спричинену підривом гідроелектростанції.